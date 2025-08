PlayStation 5: Die Ultimate Edition von Red Dead Redemption 2 – jetzt zum günstigen Goldgräber-Preis abstauben

Schon in der regulären Version ist das Open-World-Epos Red Dead Redemption 2 ein absoluter Gaming-Blockbuster, den sich Freund*innen offener Spielwelten, spannungsreich erzählter Storys und dem wilden, wilden Westen keinesfalls entgehen lassen sollten – vor allem, wenn jetzt im PlayStation Store ein radikaler Preisrabatt lockt.

Dort bekommt ihr nämlich aktuell und noch bis zum 14. August um 00:59 Uhr deutscher Zeit die Ultimate Edition mit einem sage und schreibe 80-prozentigen Preisnachlass hinterhergeworfen. Richtig gelesen: Zum verlockenden Angebotspreis galoppiert ihr jetzt mit Outlaw Arthur Morgan in die beste Version des Wildwest-Abenteuers – das heißt auf PlayStation 5 & 4.

Red Dead Redemption 2: Ultimate Edition – jetzt zum PlayStation-Knallerpreis

Red Dead Redemption 2: Ultimate Edition ist nun also für ein begrenztes Zeitfenster für gerade mal 19,99 Euro im PlayStation Store erhältlich. Zum Vergleich: Der handelsübliche Verkaufspreis liegt bei satten 99,99 Euro. Für nicht mal einen 20-Euro-Schein bekommt ihr also, ganz buchhalterisch gesprochen, eine hochwertige Spielerfahrung, mit der ihr mindestens 50 Stunden unterhalten werdet – höchstwahrscheinlich aber doch deutlich länger, wie die Zahlen von HowLongToBeat eindrücklich belegen.

Auch Gamer*innen, die vielleicht eher locker im Videospiel-Sattel stecken, sollten es wissen: Alleine der Story-Modus bietet eine der besten Spielerfahrungen jüngerer Gaming-Geschichte überhaupt. Dafür steht die durchschnittliche 4,74-Sternebewertung im PlayStation Store, welche fast 371.000 Spieler*innen der Rockstar Games-Sensation beschert haben (Stand: 5. August). Für die spielerischen Qualitäten steht auch unser zeitgenössischer Test, bei dem die „gewaltige Outlaw Opera“ erzählerisch und visuell mit fliegenden Fahnen überzeugen konnte.

Lesetipp: Unser zeitgenössischer Test zu Red Dead Redemption 2

Doch was genau steckt nun in der Ultimate Edition von Red Dead Redemption 2? Nun, nebst des Hauptspiels selbstverständlich, erhaltet ihr beispielsweise eine exklusive Bankraub-Mission, ein besonders schnelles Pferd, in der regulären Version des Spiels nicht verfügbare Outfits oder stärkere Waffen wie die Volcanic-Pistole oder das Lancaster-Varmint-Gewehr.

Zum Lieferumfang der Ultimate Edition informiert ihr euch zum Beispiel in einer übersichtlichen Vergleichstabelle auf Reddit. Damals waren zwar nicht alle Spielenden begeistert davon, dass zusätzliche Inhalte hinter einer höherpreisigen Edition versteckt werden – doch angesichts des aktuellen Hammerpreises von nicht mal 20 Euro für Red Dead Redemption 2: Ultimate Edition, dürfte es Wildwest-Wüstlingen auf PlayStation 5 & 4 schwerfallen, jetzt nicht doch den Colt zum Glühen zu bringen. In Red Dead Redemption 2 hineingeritten, könnt ihr dann übrigens ein düsteres Geheimnis entdecken.

Quellen: PlayStation Store, Reddit / uarentme, HowLongToBeat