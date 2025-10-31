PlayStation 5: Neuer Release zu unsterblichem Film – bissiger Angriff auf die Charts

Zuerst haben sie im Kinosommer 2025 einen T-Rex-mäßigen Anteil der Einspielergebnisse verschlungen. Und jetzt lässt Frontier Development mit Jurassic World Evolution 3 sogar schon zum dritten Male die Uhrzeitviecher von der Leine – oder eher: euch in zoologischen Gärten hinter, mit 10.000 Volt geladenen, Zäunen wegschließen.

Aber da sich das Leben nicht wegsperren lässt, immer wieder neue Territorien erobert – sprich: Die Dinos immer einen Weg finden – ist der Job als Park-Manager*in kein leichter. Diese schmerzliche, dafür voller wunderschöner Saurier gepflasterte, Erfahrung machen gerade unzählige Spieler*innen auf PlayStation 5 und Xbox Series X|S, wie die aktuellen Verkaufscharts zeigen.

Jurassic World Evolution 3 – „Was haben die hier zu bieten, King Kong?“

Kein turmhoher Superprimat, dafür putzige Babysaurier, sind jene entscheidende Neuerung, mit der sich der dritte Teil des Parksimulators von seinen beiden Vorgängern abhebt – und damit einen saurierstarken Metacritic Score von 81 sichern konnte. Und auch im Rahmen unserer Review zu Jurassic World Evolution 3 hier auf 4P.de, konnten wir uns dem schuppigen Charme von Tyrannosauriern, Raptoren und anderen Herrscherechsen nicht entziehen – was die 8,5-Testnote belegt. Was uns zu den aktuellen Verkaufszahlen hierzulande bringt.

Jurassic World Evolution 3 mit guter Chart-Platzierung:

Eine Spitzenposition konnte das am 21. Oktober veröffentlichte Jurassic World Evolution 3 hierzulande nicht erringen – wohl aber Platz vier auf der Playstation 5, beziehungsweise Platz drei auf Xbox Series. Auf Platz 1 hingegen halten sich auf den Sony-Konsolen, wie auch schon in der Vorwoche, die Kicker vom Bolzplatz mit EA Sports FC 26. Mehr noch: Das Fußballspiel konnte den Shooter Battlefield 6 von seiner Bestplatzierung auf Xbox Series aus vergangener Woche verdrängen. Die Uhrviecher sind also noch lange nicht ausgestorben – die Goldmedaille darf sich der Dino Park dennoch nicht umhängen.

Wer jetzt mit dem Kauf von Jurassic World Evolution 3 liebäugelt, sollte unbedingt wissen: Das Sandbox-Spiel mit vielen schönen Dinos fängt zwar den Charme der Filme kongenial ein, ist auch grafisch nochmal eine Schippe hübscher als der Vorgänger, doch wer eine amtliche Tycoon-Simulation erwartet, wird sehr wahrscheinlich enttäuscht auf seinen hochgezogenen Zoo blicken.

Anders formuliert: Ihr müsst schon Saurier-Fan allgemein oder die Jurassic-Filme speziell mögen, um auf den prähistorischen Inselreichen glücklich zu werden. Die Verkaufszahlen stammen übrigens vom Marktforschungsunternehmen GfK Entertainment, welches Woche für Woche mitunter darüber informiert, welche Games sich bei uns in Deutschland wie stark verkaufen – zuletzt waren es etwa ganz bestimmte Taschenmonster auf der Nintendo Switch, die ordentlich Geld in Kassen gespült haben.

Quellen: Twitter / @gfkenertain, GfK Entertainment