PlayStation 5: Riesiges Update jetzt live – dank einem Feature spart ihr sogar bares Geld

Nachdem es sich gute zwei Monate lang in einer Beta-Testphase befand, hat Sony jetzt endlich das zuvor angekündigte und mit Spannung erwartete Update 12.0 für die PlayStation 5 veröffentlicht. Mit dem Release kommen nun endlich alle Spielerinnen und Spieler in den Genuss der frischen Features, die sich tatsächlich sehen lassen können.

Ab sofort wird die Aktualisierung der Systemsoftware nämlich auch für die breite Masse ausgerollt, nachdem sie zuvor nur einer begrenzten Anzahl an testfreudigen Nutzerinnen und Nutzern vorbehalten war. Allem voran sind es gleich zwei Neuerungen, die eures Blickes besonders würdig sein dürften. Mit einer von ihnen spart ihr jetzt sogar bares Geld – auf Kosten der Leistung eurer Konsole, versteht sich.

Den Anfang macht das wohl wichtigste Feature des neuen PS5-Updates: Der Energiesparmodus, der bei anspruchsvolleren Spielen nach Wunsch zum Einsatz kommt und – je nach Titel – die Framerate, Auflösung oder Grafikdetails reduziert. So muss eure PlayStation 5 weniger schuften, um den Hardware-Hunger moderner Games zu stillen und spart dabei logischerweise an wertvollem Strom ein. An einem Blatt-Symbol – stellvertretend für den umweltschonenden Hintergrund der Neuerung – erkennt ihr schon im Home-Bildschirm, ob ein Spiel den Power Save Mode unterstützt oder ungehindert und mit voller Leistung läuft.

Apropos Leistung: Wie erläutert, schlägt die Energieersparnis sich natürlich in der Performance eurer PlayStation nieder. Wollt ihr also immer das Maximum an Rechenleistung herausholen, solltet ihr von der Aktivierung der Option absehen. Standardmäßig ist sie ohnehin ausgestellt, aktivieren könnt ihr das Feature über den System-Menüpunkt unter dem entsprechenden „Energie sparen“-Reiter. Wie viel Strom genau eingespart wird, ist bislang nicht ganz konkretisiert, immerhin konnte die Funktion zuvor mit der Beta noch nicht getestet werden.

Das zweite bahnbrechende Feature betrifft den DualSense-Controller der PlayStation 5. Nach der Aktualisierung auf Version 12.0 kann dieser mit bis zu vier völlig verschiedenen Geräten gekoppelt werden. Zuvor musste man das Gamepad jedes Mal trennen, wenn es mit einem neuen, einzigen Gerät verbunden werden sollte. Dies ist nun nicht länger nötig, was sich vor allem für all jene, die den Player sowohl auf der Konsole als auch auf dem PC oder einer anderen Plattform nutzen, als hilfreich erweisen dürfte.

Wollt ihr zwischen den verbundenen Geräten wechseln, so könnt ihr dies mittels des PlayStation-Buttons und der vier Aktionsknöpfe, also Dreieck, Kreuz, Kreis und Viereck bewerkstelligen. Installiert sich das System-Update wider Erwarten nicht von selbst oder habt ihr die automatischen Aktualisierungen gar deaktiviert, findet ihr es unter den Einstellungen eurer Konsole über den Systemsoftware-Reiter beim Punkt „Update und Einstellungen der Systemsoftware“. Und: Die PlayStation 5 wird heimlich teurer. Warum das so ist, erklären wir euch an entsprechender Stelle ganz ausführlich.

