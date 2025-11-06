PlayStation 5: Rollenspiel-Gigant wird jetzt zum Tiefstpreis verscherbelt – neben vielen weiteren Rabatten

Zeit sich selbst ein verfrühtes Weihnachtsgeschenk zu machen? Warum eigentlich nicht, immerhin ist es die Zeit im Jahr, in der es ums Sparen geht. Das große Crescendo erwartet uns Ende des Monats mit dem Black Friday. Wer aber jetzt schon von starken Angeboten profitieren will, kann im PlayStation Store vorbeischauen.

Dort ist eine große Rabattaktion gestartet, welche euch Prozente auf allerlei digitale Spielekäufe gewährt. Unter anderem findet ihr in der Masse der reduzierten Titel einen Namen, der Fans von Open World-RPGs definitiv zusagen solltet – von solchen immerhin bereits seit zehn Jahren höchst euphorisch gefeiert wird.

PlayStation Store lockt mit dicken Prozentzeichen

Die Bezeichnung des zurzeit im PlayStation Store laufenden Events lautet ganz einfach November-Rabatte. Mit einem großen Banner auf der zugehörigen Webseite beziehungsweise der Anwendung auf eurer Konsole machen diese auf sich aufmerksam. Hier verspricht man bis zu 80 Prozent schwere Reduzierungen. Von denen könnt ihr noch bis zum 22. November um 00:59 Gebrauch machen. Ein ganzer Monat bleibt zwar nicht mehr, in dem ihr euren Warenkorb überlegt füllen könnt, aber noch ist zum Glück keine Eile geboten.

Betrachtet man nur Spiele in ihrer Vollversion, betrifft der Preisfall laut Filterung 1561 Ergebnisse. Sich durch alle hindurch zu wühlen würde an Wahnsinn grenzen. Also was sind die beliebtesten Kandidaten? Das verrät die Sortierung nach „Meistverkauft„. Auf Platz eins thront der Fernbus Simulator, welcher aktuell statt 39,99 Euro nur 27,99 Euro kostet. An zweiter Stelle ruht ein echt Koop-Klassiker: A Way Out für 5,99 Euro – kostet sonst 29,99 Euro.

Lesetipp: PlayStation-Leak gibt glänzende Aussicht auf Spiele-Zukunft

The Witcher 3 auf PlayStation 5 oder 4 nur 5,99 Euro

Das Schlusslicht der Top drei bildet das versprochene Mega-Rollenspiel, bei welchem es sich um The Witcher 3: Wild Hunt handelt. Der neuste Ableger der berühmten Reihe genießt hohes Ansehen, bei Kritiker*innen und Spieler*innen gleichermaßen. Während dessen lang ersehnter Nachfolger immer noch in der Entwicklung festhängt, bleibt denjenigen mit Nachholbedarf wenigstens noch genug Zeit, den dritten Teil abzuhaken. Und mit dem Rabatt von 80 Prozent, durch den sich die Kosten von 29,99 Euro auf 5,99 Euro senken, ist die Gelegenheit dazu besonders jetzt günstig.

Hier noch fünf weitere Spiele, die an der Spitze der meistverkauften Titel mit momentaner Vergünstigung mitmischen:

Horizon Call of the Mountain (49,69 Euro statt 69,99 Euro)

(49,69 Euro statt 69,99 Euro) Cyberpunk 2077 (22,49 Euro statt 49,99 Euro)

(22,49 Euro statt 49,99 Euro) Arma Reforger (27,99 Euro statt 39,99 Euro)

(27,99 Euro statt 39,99 Euro) Monster Hunter Wilds (47,99 statt 79,99 Euro)

(47,99 statt 79,99 Euro) Crash Team Racing Nitro-Fueled (13,99 Euro statt 39,99 Euro)

Die November-Rabatte sind übrigens aktuell nicht die einzige Spendierhose in Sonys Schrank. Auch mit einem PlayStation-Adventskalender sollen Fans beschenkt werden.

Quellen: PlayStation Store