PlayStation 5: Rollenspiel-Überraschung aus 2025 erreicht Konsole in neuer Form

Erst war The Elder Scrolls mehr zum hintergründigen Gesprächsthema in der Videospielwelt geworden, zu alt ist mittlerweile Skyrim, um noch aktuelle Diskussionen zu dominieren, zu weit entfernt ein TES 6. Und dann Schlug das Remaster zu Oblivion aus dem Nichts ein und ließ den Namen der berühmten Reihe wieder über allerlei Stimmbänder und Tastaturen wandern.

Aber dieser Tag ist nun auch wieder ein paar Monate her, ganz in der Versenkung verschwunden ist der Titel damit trotzdem nicht. Immerhin erwartet uns wohl noch ein physischer Konsolen-Release für PlayStation 5.

Oblivion Remastered erhält physische Version für Konsolen wie PlayStation 5

Ende April 2025 ist eine überarbeitete Version des ursprünglich 2006 veröffentlichen The Elder Scrolls 4: Oblivion für PC, PlayStation 5 und Xbox Series herausgekommen. Zwar nicht ganz, ohne die Aufmerksamkeit diverser Gerüchte zuvor auf sich zu ziehen, dennoch als richtiger Shadow Drop, eine offizielle Ankündigung oder Klänge einer Werbetrommel, gab es bis dahin nicht. Spieler*innen durften also ganz unvermittelt in der Freude über den Release baden, auch wenn diverse technische Probleme einen Schatten auf die Situation warfen.

Ebenfalls ein Wermutstropfen: Eine Kopie des Spiels war bisher nur auf digitalem Weg zu erstehen. Das soll sich aber nun bald ändern. Man munkelte bereits, dass physische Exemplare auf dem Weg sein könnten und jetzt scheint der erste feste Beweis dafür gefallen zu sein. Auf dem Twitter-Account von Händler The Game Collection wurde verkündet, dass bereits Vorbestellungen möglich seien. Angehängt an den Post ist jeweils ein Bild des Covers einer PS5- und einer Xbox Series-Version. Ein Blick in den entsprechenden Shop zeigt: Der britische Anbieter nimmt tatsächlich schon Vorabkäufe an.

Warten noch bis zum Herbst

In die Hände der sich selbige reibenden Fans sollen die Plastikhüllen dann am 13. Oktober 2025 begeben. Und zwar ausschließlich in der Deluxe Edition. Neben dem Basisspiel ist darin ein digitales Artbook, eine Soundtrack App, die Story-Erweiterungen Knights of the Nine und Shivering Isles und zusätzliche herunterladbare Inhalte wie Waffen und Rüstung enthalten. Außerhalb von The Game Collection sucht man aktuell noch vergeblich nach Angeboten zu TES 4 Remastered in der physischen Ausgabe. Sollte es sich hier nicht um eine Schummelei handeln, dürften diese aber in Bälde folgen. Offizielle Bekanntgaben seitens Bethesda stehen jedoch aus.

Was neben einem Preis in Euro, welcher abgeleitet aus den verlangten Pfund in etwa 40 Einheiten der hiesigen Währung entspricht, noch unklar ist: Wird auf der Disc das gesamte Spiel vorzufinden sein, oder erfolgt der Download über eine Netzwerkverbindung? Darüber kann The Game Collection zum jetzigen Zeitpunkt allerdings noch keine Aussage treffen.

Quellen: The Game Collection, Twitter / @game_collection