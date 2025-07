PlayStation 5: Satte 15 neue Spiele diese Woche – das größte Highlight gibt es schon am Dienstag

Zumindest hier in Berlin verrät es einem das Wetter nur selten, aber eigentlich befinden wir uns mitten im Sommer. Doch statt draußen zu grillen oder spazieren zu gehen, regnet es ständig. Na zum Glück gibt es genügend neue Spiele, um den Witterungsfrust mit der PlayStation 5 zu bewältigen.

Immerhin erwartet uns in den nächsten Tagen bereits wieder zahlreiche Titel, die um unsere finanzielle und zeitliche Gunst wetteifern. Mit dabei? Ein neues Spiel im Universum von Der Herr der Ringe, welches wir so noch nie vorher gesehen haben.

PlayStation 5: Diese Releases gibt es in Kalenderwoche 31

Natürlich betrachten wir wie üblich einen festen Zeitraum, in dem Fall die Kalenderwoche 31. Vom 28. Juli bis zum 3. August 2025 erwarten euch gleich satte 15 neue Spiele auf der PlayStation 5. Das ist eine ganz schön große Anzahl, wobei zugegeben auf den nächsten großen AAA-Blockbuster verzichtet werden muss.

Ebenso bei den Service-Spielen ist es in dieser Woche etwas ruhiger. Lediglich Dead by Daylight bekommt am 29. Juli Update 9.1.0 spendiert, welches den Horror-Survival-Titel mit dem The Walking Dead-Franchise kollidieren lässt. Alle neuen Spiele für die PS5 findet ihr derweil im Folgenden in der Übersicht.

Neue PlayStation 5-Spiele ab Dienstag, dem 29. Juli 2025:

Tales of the Shire: Ein „Der Herr der Ringe“-Spiel

MADO MONOGATARI: Fia and the Wondrous Academy

Achilles: Survivor

Orcs Must Die! Deathtrap

Day of the Shell

Neue PlayStation 5-Spiele ab Mittwoch, dem 30. Juli 2025:

Noctuary

Maiden Cops

Neue PlayStation 5-Spiele ab Donnerstag, dem 31. Juli 2025:

Ninja Gaiden: Ragebound

9 Years of Shadows

Earthion

Time Flies

Atomic Owl

Lucy Dreaming

Cook Serve Forever

Neue PlayStation 5-Spiele ab Freitag, dem 1. August 2025:

Esophaguys

Das Highlight: Herr der Ringe, aber in gemütlich

Wer an Der Herr der Ringe denkt, der erinnert sich vermutlich in erster Linie an High-Fantasy. An den Kampf zwischen gut und böse, an Gandalf, Sauron, Legolas und jede Menge große Schlachten. Das ist auch durchaus verständlich, aber die Welt aus der Feder von J. R. R. Tolkien bietet natürlich noch viel mehr.

Zum Beispiel das gemütliche Auenland, die Heimat der Hobbits. Die haarigen Füße hochlegen, leckeres Essen verschlingen und einfach das Leben genießen – klingt super, oder? Nachspielen könnt ihr das fortan auf der PlayStation 5 in Form von Tales of the Shire: Ein „Der Herr der Ringe“-Spiel und hinter dem Titel steckt eine Firma, die sich mit dem Franchise bestens auskennt.

Im Trailer seht ihr mehr von der Atmosphäre:

Es ist das erste Videospiel von Wētā Workshop, also von der Firma, die maßgeblich zu den weltberühmten Peter Jackson-Verfilmungen beigetragen hat. Bei Tales of the Shire konzentriert sich das Team allerdings dieses Mal auf eine Cozy-Erfahrung im Stil von Animal Crossing oder Stardew Valley.

Falls ihr darauf Lust habt, könnt ihr ab dem 29. Juli einen Blick darauf werfen. Alternativ erwarten euch natürlich noch viele weitere Spiele auf der PlayStation 5 – oder ihr stürzt euch auf die aktuellen Titel von PlayStation Plus.

