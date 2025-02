Offiziell angekündigt: Einer der besten PlayStation 5-Shooter bekommt Nachfolger

Auch wenn man Neuankündigungen in der gestrigen State of Play mit der Lupe suchen musste, waren sie durchaus vorhanden und eine davon betrifft einen herausragenden PlayStation 5-Shooter.

Ihr erinnert euch sicher noch an Returnal? 2021 für die PS5 veröffentlicht, 2023 auch für den PC; zu Release heiß diskutiert, weil die ewig langen und bockschweren Runs des Roguelikes sich nicht vernünftig unterbrechen ließen? Nun, genau dieses Returnal bekommt jetzt einen geistigen Nachfolger.

PlayStation 5-Shooter Saros soll 2026 erscheinen

Es war die letzte Ankündigung der State of Play und für viele sicherlich die überraschendste: Das finnische Entwicklerstudio Housemarque, das nicht lange nach dem Release von Returnal von PlayStation aufgekauft wurde, arbeitet an einem weiteren Sci-Fi-Titel. Der PlayStation 5-Shooter trägt den Namen Saros und versetzt euch auf eine „verlorene Kolonie außerhalb von Carcosa, die eine unheilvolle Sonnenfinsternis erlebt“, wie es in einem Blogpost heißt.

Hier könnt ihr den zweiminütigen Trailer zu Saros schauen:

Protagonist ist dieses Mal nicht Selene Vassos, sondern Arjun Devraj, der von dem Schauspieler Rahul Kohli (Midnight Mass, The Fall of the House of Usher) verkörpert wird. Seine Mission als sogenannter Soltari-Vollstrecker? Eine vermisste Person finden – und dabei wiederholt dem Tod von der Schippe springen. Denn Saros soll allem Anschein nach erneut ein Roguelike werden, wenn auch nicht ganz so gnadenlos wie Returnal.

So versprechen die Entwickler*innen „permanente Ressourcen und Fortschritt, die jedem Tod eine Bedeutung geben“. Außerdem dürft ihr eure Mordwerkzeuge dauerhaft verbessern und „aus einem sich ständig weiterentwickelnden Set an Waffen und Anzugteilen auswählen“, wenn ihr ins Gras gebissen habt und euch für den nächsten Todestrip auf Carcosa bereit macht.

2026 soll der PlayStation 5-Shooter dann erscheinen, fünf Jahre nach Returnal also. Noch im Verlauf des Jahres will man euch allerdings einen ersten Blick auf das Gameplay spendieren, das im ersten Trailer zu Saros noch aussetzen musste. Was sonst noch alles bei der State of Play gezeigt wurde, haben wir euch an anderer Stelle fein säuberlich zusammengefasst.

