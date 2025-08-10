PlayStation 5: Der beste Shooter des Jahres – jetzt noch ganz kurz teuflisch günstig

Mal Hand auf die BFG9000: Für Shooter-Freund*innen führte dieses Jahr kein Weg an Doom: The Dark Ages vorbei. Und auch in unserem Test hier auf 4P konnte die Action-Sensation aus dem Hause id Software mehr als nur überzeugen – und zwar mit brachialem Gunplay, wuchtigem Trefferfeedback und natürlich reichlich garstigen Doom-Dämonen.

Für Sparfüchse, die bisher den vollen Kaufpreis von knapp 80 Euro gescheut haben, gibt es jetzt ausgezeichnete Neuigkeiten: Noch bis zum 14. August, genauer bis um 00:59 Uhr desselben Tages, krallt ihr euch Doom: The Dark Ages zum Schnäppchenpreis von gerade mal 60 Euro – ihr spart also 25 Prozent gegenüber dem regulären Verkaufspreis. Wer das Portemonnaie hervorkramt, bekommt eines der allerbesten Shooter-Erlebnisse des Jahres 2025 serviert.

Doom: The Dark Ages – Knüller-Deal für PlayStation-Spieler*innen

Klar, das Jahr 2025 ist noch nicht vorbei – und mit sowas wie Exoborne oder Battlefield 6 stehen noch spannende Genre-Vertreter bevor. Ganz aktuell tut mit Killing Floor 3 eine FPS-Reihe in unterhaltsamer Multiplayer-Action ihren Aufschlag – konnte in unserem Test nicht durchgängig, aber doch dank intensiver Gefechte und motivierendem Fortschrittsgefühl überzeugen. Jedoch wenn es um brachiale, maximal empfehlenswerte Ego-Shooter mit starker Einzelspieler*innen-Kampagne geht, führt dieses Jahr eigentlich kein Weg an Doom: The Dark Ages vorbei – auch, wenn wir uns im Test an eher schwachen Drachen- und Mech-Einsätzen gerieben haben.

Was zum aktuellen Angebot für Spieler*innen auf der PS5 bringt: Denn im PlayStation Store ist die höllisch heiße Shooter-Macht, wie eingangs erwähnt, bis zum 14. August um 00:59 Uhr deutscher Zeit zum Angebotspreis von 59,99 Euro erhältlich. Für die spielerischen Qualitäten des Action-Feuerwerks von id Software spricht auch die Sterne-Bewertung. Fast 7.500 solcher Rezensionen wurden von Spieler*innen vergeben, mit einem Bewertungsschnitt von 4,69 von maximal 5 möglichen Sternen (Stand: 1. August). Besser könnte Doom: The Dark Ages also kaum bei Spielenden ankommen.

Lesetipp: Marathon jetzt schon in der Krise?

Weitere Rabatte aktuell auf Steam

Wem es jetzt in den Fingern juckt, unbedingt mit dem Doom Slayer eine Runde Imps-Dämonen zu schnetzeln, ist nicht zwangsweise auf das verführerische Angebot im PlayStation Store angewiesen. Denn seit dem 30. Juli und noch bis zum 13. August lockt die QuakeCon Aktion 2025 auf Steam mit nicht minder attraktiven Angeboten – eben unter anderem zu Doom: The Dark Ages, das auf Valves Vertriebsplattform ebenfalls auf den kleinen Sensationspreis von knapp 60 Euro gesenkt wurde.

Aber auch für Rollenspiel-Liebhaber*innen lohnt sich ein genauerer Blick im Rahmen der QuakeCon-Aktion, bei der aktuell viele Titel rund um den Fallout- und The Elder Scrolls-Kosmos starke Rabatte verpasst bekommen. Apropos jemandem eine verpassen – tut der berühmteste Schlangen-Phobiker der Filmgeschichte gerade ebenfalls mit Preisnachlass bei Nazi-Nulpen auf Steam. Alles Weitere erfahrt ihr in unserem Test zu Indiana Jones und der Große Kreis.

Quellen: PlayStation Store, Steam