PlayStation 5: Sony schenkt euch die Konsole im exklusiven Design – unter einer Bedingung

Wenn die Blätter von den Bäumen fallen, kann das zwei Gründe haben: Der Herbst ist da oder Atsu aus dem PlayStation 5-exklusiven Ghost of Yōtei beackert mit ihrem Katana die friedliche Natur.

Momentan trifft beides zu, schließlich steht die Fortsetzung zu Ghost of Tsushima beinahe in den Startlöchern: Release ist am 2. Oktober, die größtenteils positiven Reviews sind bereits draußen. Passend dazu könnt ihr jetzt eine Konsole im Design des Spiels gewinnen, wenn ihr den Pinsel schwingt.

PlayStation 5: Zeigt eure Malkünste und gewinnt eine Konsole

Wie Sony auf dem hauseigenen Blog ankündigt, verlost man nämlich eine PlayStation 5, die sich mit dem in Gold gezeichneten, namensgebenden Berg aus Ghost of Yōtei schmückt – inklusive passendem Controller. Doch für eine bloße Teilnahme reicht es nicht, dass ihr irgendwo eure E-Mail-Adresse angebt und dann die Daumen drückt. Nein, hier sind eure Malkünste gefragt.

Lesetipp: Unser Test zu Ghost of Yōtei

Denn passend zum Spiel wird ein Artbook mit Fan-Bildern entstehen, in dem auch ihr euch verewigen könnt. Vorausgesetzt, ihr schickt ein entsprechendes Kunstwerk ein, haltet euch an die weiter unten aufgeführten Teilnahmebedingungen und, natürlich, habt etwas Glück beziehungsweise werdet vom verantwortlichen Komitee ausgewählt. Um teilzunehmen, müsst ihr folgendes beachten:

Schickt euer Fanart per Mail an gewinnspiel.4theplayers@sony.com

Verwendet den Betreff Ghost of Yōtei Artbook

Format: A4, 300 dpi

A4, 300 dpi Upload bitte über einen permanenten Download-Link (z. B. Google Drive, OneDrive). WeTransfer wird nicht akzeptiert, da die Links ablaufen.

(z. B. Google Drive, OneDrive). WeTransfer wird nicht akzeptiert, da die Links ablaufen. Eingereichte Fanarts dürfen nicht mithilfe von KI erstellt sein.

Zu gewinnen gibt es neben einer PlayStation 5 auch ein schickes Faber-Castell-Set im Design von Ghost of Yōtei, mit dem ihr zukünftige Kunstwerke aufs Papier bringen könnt. Außerdem bekommen alle Teilnehmenden, egal, ob ihr gewinnt oder nicht, ein Exemplar des Fan-Artbooks zugeschickt – eine durchaus großzügige Geste.

Also worauf wartet ihr noch? Kramt eure Mal- und Zeichenutensilien hervor, um euch die Chance auf eine Konsole zu sichern! Inspiration könnt ihr euch über den obigen Link holen, wo ihr ein PDF-Dokument mit den bisherigen Werken findet. Drei Wochen habt ihr seit gestern, dem 28. September dafür Zeit – und falls ihr mal eine Pause braucht, lohnt ein Blick auf diese neuen Spiele für die PlayStation 5.

Quelle: PlayStation Blog