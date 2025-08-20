PlayStation 5: Sony schockt mit Preiserhöhungen – so teuer werden die Konsolen jetzt

Nachdem sich die wirtschaftliche Lage in den Vereinigten Staaten von Amerika in den vergangenen Wochen sichtlich zuspitzte, veranschlagt Sony nun eine Preiserhöhung seiner PlayStation 5-Konsolen, die sich auf in den USA lebende Kundinnen und Kunden niederschlägt.

Für jedes Modell soll bereits in Kürze ein geschlagenes Sümmchen mehr abverlangt werden. Gleichzeitig verrät Sony allerdings auch, ob wir uns auch hierzulande vor den Preiserhöhungen fürchten müssen und wie es um Spiele und Zubehör für die PS5 steht.

PlayStation 5: Sony zieht die Preise an – so viel zahlen US-Kunden künftig

Jüngst hat Sony Interactive Entertainment aufgrund der anhaltend schwierigen wirtschaftlichen Lage eine Preisanpassung für die aktuell erhältlichen PlayStation 5-Konsolen in den USA angekündigt. Die neuen Empfehlungsverkaufspreise treten ab dem 21. August in Kraft und sind vor allem auf die Zollabgaben zurückzuführen.

Wie Isabelle Tomatis, Vice President für Global Marketing bei Sony Interactive Entertainment, mitteilte, sah sich das Unternehmen zu diesem Schritt veranlasst, um den aktuellen Marktbedingungen Rechnung zu tragen. Viele internationale Konzerne stehen derzeit vor ähnlichen Herausforderungen in einem volatilen Umfeld.

Auch spannend: GTA 6: Preis könnte die Gaming-Industrie für immer verändern

Die PlayStation 5 wird künftig für 549,99 US-Dollar angeboten, während die Digital Edition für 499,99 US-Dollar erhältlich sein wird. Das Highend-Modell, die PlayStation 5 Pro, kostet zukünftig 749,99 US-Dollar. Die Anpassungen betreffen ausschließlich die Konsolenpreise, während sämtliches Zubehör zu den bisherigen Konditionen verfügbar bleiben soll.

Das Unternehmen betonte noch einmal, dass derzeit keine weiteren Preisänderungen für andere Märkte geplant sind. Spielerinnen und Spieler außerhalb der USA können somit vorerst mit stabilen Preisen rechnen. Die Entscheidung beschränkt sich bewusst auf den amerikanischen Markt, wo Sony die wirtschaftlichen Entwicklungen besonders genau verfolgt. Schon im April des Jahres sorgte der Konzern bei der PlayStation 5 für einen regelrechten Preisschock.

Quellen: Sony

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.