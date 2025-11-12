PlayStation 5: Sony will die Konsole günstiger anbieten – doch nur wenige Spieler dürfen sich darüber freuen

Preisgestaltung ist kein einfaches Thema für Firmen wie Sony, die ihre Produkte zu einem für die Käufer*innen verkraftbaren, aber auch lukrativen Preis verkaufen wollen. Die Kosten, die zu Release gelten, müssen nicht langfristig bestehen bleiben, denn über die Jahre werden Anpassungen notwendig, um die Balance aus beiden Punkten zu halten. Davon ist auch die PlayStation 5 betroffen.

Der Hersteller hat eine Chance gewittert, die Verkäufe mit ein wenig Zahlenzauber in einer Region nochmal ordentlich anzukurbeln. Dementsprechend soll es dort eine neue Version der Konsole geben, die deutlich erschwinglicher ist, als die bisherige. Der Rest der Welt sieht davon allerdings nichts.

PlayStation 5: Künftig günstiger als an Japan gebundenes Modell

In einer für Japan produzierten State of Play – der Präsentationsreihe, bei der Sony die neusten Entwicklungen im eigenen Videospielkosmos vorstellt – hat man das Angebot vorgestellt (via IGN). Ganz konkret bezieht sich die langfristige Preisreduzierung auf die PlayStation 5 in der Digital Edition mit 825GB. Diese soll 55.000 Yen kosten, was umgerechnet etwa 306,90 Euro entspricht. Zum Vergleich: Eine identische Ausführung kostet bei uns 499,99 Euro. Vor ein paar Monaten noch hat das für 1TB Speicher gereicht, aber Sony hat davon etwas abgezwackt, um Kosten zu sparen.

Mit der Strategie, speziell für Japan den Preis zu senken, hat das Unternehmen sich etwas von Konkurrent Nintendo abgeguckt. Die Nintendo Switch 2 hat nämlich ebenso eine günstigere Variante für das Land spendiert bekommen. Für diese Entscheidung werden spezielle Faktoren wie die Kaufkraft der dort ansässigen Bürger*innen eine Rolle spielen, welche mit dem gesunkenen Wert des Yen zusammenhängt.

Damit die angepasste PlayStation 5 im japanischen Markt bleibt, und nicht als Schnäppchen ins Ausland schippert, sind die Spracheinstellungen auf Japanisch beschränkt. Erscheinen wird das Gerät am 21. November. In Deutschland wird man nicht nur davon nichts mitbekommen, zugleich ist nämlich bekannt geworden, dass Sony einen neuen Monitor mit eingebauter Controller-Ladestation herausbringen will, jedoch nur in Japan und den USA. Ein dem europäischen Raum vertrautes Schicksal, das immer mal wieder Frust aufkommen lässt.

