PlayStation 5: Spiel des Jahres begeistert mit kostenloser Erweiterung – „haben viel mehr bekommen, als wir bezahlt haben“

Noch im vergangenen Jahr bewies ein Titel, der exklusiv für die PlayStation 5 erschienen ist, eindrucksvoll, dass die ruhmreichen Tage der Plattformer noch lange nicht gezählt sind. Die Rede ist natürlich von Astro Bot, welches sich in vielen Verleihungen mit zahllosen Awards als Spiel des Jahres schmücken durfte.

Eben jener Titel freut sich seitdem über spannenden Post-Launch-Content, der seitens der Entwicklerinnen und Entwickler vom Team Asobi kostenlos zur Verfügung gestellt wird. Eine massive Erweiterung erfährt das GOTY 2024 nun erneut in Form eines brandaktuellen Updates – und das hat es so richtig in sich.

Astro Bot: PS5-Hit freut sich über ganzen Schlag neuer Inhalte

Ursprünglich hatten die kreativen Köpfe hinter dem PlayStation-Plattformer lediglich mit ein paar zusätzlichen Inhalten, die sie in den Monaten nach dem Release für Astro Bot zur Verfügung stellen wollten, geplant. Dass der bahnbrechende Erfolg letzten Endes dazu führte, dass auch fast ein Jahr nach dem Launch im vergangenen September noch immer frische Updates für stundenlangen Spielspaß sorgen würden, überrascht daher umso mehr.

Bereits im Juni angekündigt, beglückte das Team seine Spielerinnen und Spieler nun jüngst mit der kostenlosen Erweiterung, die innerhalb der Community auf riesigen Anklang stößt. So heißt es in nur einem der zahllosen Kommentare auf Reddit beispielsweise: „Wir haben gaaaaanz viel mehr bekommen, als wir bezahlt haben. Es ist bis jetzt mühelos das Spiel der Generation in Bezug auf Wert und insgesamter Freude am Spielen.“ Doch was verbirgt sich eigentlich ganz genau hinter dem Teuflische Leere-DLC, der jüngst seinen Weg auf die Konsolen fand?

Wie zuvor von Team Asobi verraten, wächst die Levelauswahl mit dem Update auf satte 90 an. Fünf von ihnen sind brandneu hinzugekommen, darunter die folgenden:

Das doppelte Fröschchen

Saugstark

Helfende Hände

Ganz schön aufgeblasen

sowie ein Geheimlevel, das die Entwickler nicht verrieten, um die Spannung zu steigern

Die fünf Neuzugänge sollen Spielerinnen und Spieler erneut vor allerhand knifflige Herausforderungen stellen, während sie mit ihrem abwechslungsreichen Aufbau und spannenden Spezial-Bots aufwarten. Denn „natürlich gibt es in diesen neuen Leveln ganz eigene Spezial-Bots. Wir wollen euch die Überraschung nicht verderben. Aber was wir sagen, ist, dass ein rachsüchtiger Neuzugang der Crew beitreten könnte“, teasert man an entsprechender Stelle.

Warum es okay ist, kleinere Spiele zu machen, verriet Studiogründer Nicolas Doucet erst zu Beginn des Jahres. Dass es sich mit Astro Bot allerdings nicht mehr um ein solches handeln dürfte, beweisen die Pläne, die man bei Sony derweil für das Franchise und dessen Zukunft hegt.

