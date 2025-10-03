PlayStation 5: “Spiel des Jahres“ überrascht mit Preissturz – wenn ihr schnell genug seid

Nein, das Jahr 2025 ist noch nicht zu Ende – aber so allmählich schleicht sich 2026 heran. Da stellt sich die Frage: Welches Game aus dem bunten Blumenstrauß der bisherigen Gaming-Releases blühte für euch am kräftigsten? War es die Looter-Shooter-Action eines Borderlands 4, das Koop-Brett Split Fiction, oder doch das Action-Adventure Death Stranding 2: On the Beach von einem Hideo Kojima (Metal Gear Solid, P.T.)?

Für diejenigen, die bei allem, wo Kojima Productions draufsteht, ein wohliges Schaudern überkommt, haben wir jetzt gute Neuigkeiten: Die Fortsetzung zu Death Stranding konnte dieses Jahr nicht nur einen amtlichen Metacritic Score von 89 einfahren. Nein, die abenteuerliche Reise von Protagonist Sam, ist jetzt für kurze Zeit verblüffend preisgünstig im PlayStation Store abzugreifen.

Death Stranding 2 mit Preisnachlass im PlayStation Store

Fangen wir mit den harten, finanziell attraktiven Tatsachen an: Wer nicht weiß, wie 67,99 Euro spielerisch wertvoll zu versenken sind, zudem eine PlayStation 5 ihr oder sein Eigen nennt, sollte jetzt ziemlich zügig im PlayStation Store vorbeischauen. Bis zum 9. Oktober, um 00:59 Uhr deutscher Zeit, ist das unkonventionelle Abenteuerspiel Death Stranding 2, das für viele als das „Spiel des Jahres“ gilt, auffallend im Kaufpreis vermindert. Bedenkt unbedingt: Sobald das Zeitfenster zufällt, plumpst auch der Kaufpreis auf 79,99 Euro zurück. Doch konnte die neueste Kojima-Kreation auch unseren kritischen Augen standhalten?

Der epische bis ikonische Final Trailer:

Ein Blick in die Death Stranding 2: On the Beach zugewiesene Seite verrät, dass Spieler*innen mehr als angetan sind, von übernatürlichen Feinden, quälenden Rätseln – und der alles entscheidenden Frage: „Hätten wir Kontakt aufnehmen sollen?“. Kurzum: Durchschnittlich 4,89 von 5 Sternen, vergeben von über 37.500 Spielenden im PlayStation Store, zeigen, wie sehr der Kojima-Titel sein Publikum mitgerissen hat (Stand: 29. September). Das deckt sich im Übrigen mit unserer 9.5-Testwertung – auch, wenn die ganz große, spielerische Herausforderungen für Hardcore-Fans ausblieb.

Die Frage danach, womit ein Death Stranding 2 in unserer Review hier auf 4P überzeugen konnte, lässt sich ratzfatz beantworten: die spielerische Zugänglichkeit, nebst philosophischem Tiefgang, aber auch wunderschöner Spielwelt inklusive kinoreifen Zwischensequenzen, waren es, was uns diesen das Videospiel-Medium sprengenden Titel feiern ließ. Erzählerisch setzt die Fortsetzung übrigens ein Jahr nach dem ersten Teil an. Und wir als Spieler*in schlüpfen nochmals in die Rolle von Protagonist Samuel Porter Bridges (verkörpert von Schauspieler Norman Reedus).

Kurz gesagt: Wer am eigenen PlayStation 5-Controller erleben möchte, dass Videospiele auch erwachsene Themen wie Trauer, Verlust und die Wichtigkeit zwischenmenschlicher Bindungen bearbeiten können, sollte sich Death Stranding 2: On the Beach vielleicht genau jetzt in den Warenkorb schieben. Und wo wir gerade bei PlayStation 5 sind: Mit ein bisschen Glück beschenkt euch Sony dieser Tage mit einem exklusiven Design.

