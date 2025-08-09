PlayStation 5: “Das absolut beste“ Spiel – Open-World-Macht nur wenige Tage zum fantastischen Preis

„Das Spiel ist das absolut beste„, schrieb bereits vor rund zwei Jahren eine begeisterte Person auf Reddit – und auch heute noch steht eine durchschnittliche 4,46 von 5-Sterne-Bewertung im PlayStation Store, vergeben von über 54.000 Gamer*innen, für die spielerischen Qualitäten von Mad Max.

Nicht nur haben „Mad“ Max Rockatansky, Imperator Furiosa & Co. auf der Kinoleinwand mit Mad Max: Fury Road ein Comeback und später mit Furiosa: Mad Max Saga eine furiose Weitererzählung erfahren – auch haben Avalanche Software mit dem simpel benannten Open-World-Spiel Mad Max schon 2015 gezeigt, wie sehr sich das einst von Filmregisseur George Miller erdachte Ödland für die heimischen Bildschirme von Spielekonsolen und PC mehr als nur eignet. Jetzt gibt’s den postapokalyptischen Knüller noch wenige Tage lang für kleines Taschengeld.

Mad Max-Spiele: Wenige Tage stark vergünstigt im PlayStation Store

Dieses gefeierte Videospiel zu Mad Max begeistert Fans also nicht nur seit Jahren mit „[…] Batman: Arkham Asylum-Kampfmechanik und ein paar Muscle Cars“, sondern ist jetzt noch bis zum 14. August, um 00:59 Uhr deutscher Zeit, für einen Kleckerbetrag von 4,99 Euro abzugreifen. Zum Vergleich: Regulär ist dasselbe Spiel mit 19,99 Euro bepreist. Sprich: Für nicht mal fünf Euro schafft ihr euch eines der besten Versoftungen einer Filmvorlage jemals an, beziehungsweise einen Open-World-Brecher, welcher auch auf Valves Vertriebsplattform mit über 53.000 durchschnittlich sehr positiven Rezensionen beklatscht wird.

Gameplay-Übersicht zu Mad Max:

Doch was erwartet euch konkret in dieser spielerisch wertvollen Videospielversion der bekannten Filmreihe? Nun, zunächst übernehmt ihr wenig verblüffend die Rolle des titelgebenden Helden Mad Max – einem einsamen Krieger, der sich in einer feindseligen, postapokalyptischen Wüstenwelt durchschlagen muss. Gesteuert wird aus der Third-Person-Perspektive, wobei das Kampfsystem – wie oben erwähnt – von den Batman Arkham-Spielen inspiriert wurde. Ein weiterer Gameplay-Fokus liegt, wie nicht anders zu erwarten bei einem Mad Max-Spiel, auf den Fahrzeugen.

Straßenkämpfe auf PlayStation 5 & 4

Wer die Filmvorlagen mit Charlize Theron, Chris Hemsworth und Tom Hardy kennt, weiß natürlich: In der Welt von Mad Max sind Fahrzeuge nicht einfach nur Fahrzeuge. Vielmehr fungieren PKWs, LKWs und alles andere, was ordentlich PS unter der Haube hat, in diesem von Kriegen und Wassernot gezeichneten Ödland, als regelrechte Kriegsmaschinen. Dementsprechend bereist ihr mit eurer stylischen Rostlaube nicht nur die weitläufige Open World, sondern verheddert euch in brutalen Straßenkämpfen mit War Boys und anderen Postapokalypse-Raufbolden.

Als Konsoleros seid ihr nicht zwangsweise auf die PlayStation 5 für Mad Max angewiesen, um als motorisierter Krieger loszulegen. Auch mit einer PlayStation 4 macht ihr euch das aktuelle Angebot im PlayStation Store zunutze. Immerhin brachte Warner Bros. Interactive Entertainment das von Avalanche Entertainment (Just Cause-Reihe) entwickelte Spiel bereits 2015 heraus – also damals, als die PS4 noch der aktuellste Schlitten in Sonys Konsolen-Garage war. Apropos Generationswechsels: Ein brandneuer Leak zur PlayStation 6 lässt Fans hoffen.

