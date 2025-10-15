PlayStation 5: Neues Spiel stößt Platz 1 vom Thron – soll „Bestseller 2025“ werden

Tja, letzte Woche hieß es für die Kicker von EA Sports FC 26 noch: Goldpokal mit nach Hause nehmen und sich ganz oben auf dem Siegertreppchen die Schaumwein-Dusche gönnen. Doch nur eine Woche später bekommen die Ballsportler den kalten Stahl der Samurai aus Ghost of Yotei zu schmecken – im übertragenen Sinne.

Anders gesagt: Während letzte Woche noch das neueste Fußballspiel aus dem Hause Electronic Arts den ersten Platz bei den PlayStation 5-Verkaufscharts markiert hat, kennen die bestverkauften Titel für die nächste Kalenderwoche einen nigelnagelneuen Klassenprimus – und zwar die Fortsetzung zu Ghost of Tsushima. Doch in den dieswöchigen Verkaufscharts stecken noch mehr Überraschungen.

Ghost of Yotei erringt Platz 1 der deutschen PS5-Verkaufscharts

Wie auch vergangene Woche präsentierten wir euch die Verkaufscharts im Videospielbereich – fußend auf den herausgegebenen Zahlen von GfK Entertainment. Es handelt sich um ein Marktforschungsunternehmen, das sich den Verkaufszahlen von Unterhaltungselektronik im Bereich Filme, Musik und eben Games verschrieben hat. Und wie jetzt am 9. Oktober bekanntgegeben wurde, heißt der neue Spitzenreiter der PS5-Charts Ghost of Yotei – ein Titel, der laut Branchenbericht als „einer der Bestseller 2025 in Japan“ hervorgehen könnte.

Das entsprechende Twitter-Posting:

Nicht nur führt das am 2. Oktober veröffentlichte Ghost of Yotei die Verkaufscharts auf Sonys PlayStation 5 an, außerdem übernimmt „Kriegerin Atsu die Spitze des plattformübergreifenden Rankings„, wie es heißt. Bei Atsu handelt es sich natürlich um die Protagonistin des Action-Adventures von Entwicklungsstudio Sucker Punch Productions (Ghost of Tsushima, Infamous-Reihe). Doch die Samurai-Action ist nicht alleiniger Neuzugang der deutschen PS5-Charts.

Zwei weitere Neuzugänge, die sich neben Ghost of Yotei bei den PS5-Verkaufszahlen aus Deutschland hervortun, sind das Rollenspiele Digimon Story: Time Stranger auf Platz 3 und Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles auf der Nummer 7. Leser*innen von 4P wissen natürlich längst, dass die Taschenmonster-Alternative Digimon dank Einsteigerfreundlichkeit und motivierendem Sammelspaß sich nicht ganz ungerechtfertigterweise Bronze holt.

EA Sports FC 26 darf sich diese Woche nebenbei bemerkt die Silbermedaille umhängen, fällt also weich auf den zweiten Platz. Falls ihr nun darauf brennt zu erfahren, inwiefern die Anschaffung eines Ghost of Yotei lohnt, ob der Titel trotz schwächelnder Story und eher unterwältigenden Nebenmissionen überzeugt, können wir nur die Lektüre unserer Review ans Herz legen – hier wird messerscharf analysiert, als wär’s ein Samuraischwert.

