PlayStation 5: Starke 22 neue Spiele in dieser Woche – mit einem riesigen Rollenspiel-Highlight am Mittwoch

So langsam aber sicher dürfte es doch ruhiger werden, was die Veröffentlichung von neuen Spielen für die PlayStation 5 angeht, oder? Falsch gedacht, denn auch in der letzten vollständigen Oktober-Woche geht es noch einmal besonders heiß her.

So steht der Release von einem großen Rollenspiel auf der Matte, welches die Wartezeit auf das nächste Fallout verkürzt. Oder aber ihr stürzt euch direkt nach Battlefield 6 in den nächsten heiß erwarteten Multiplayer-Shooter. Welche neuen Spiele wann genau erscheinen, fassen wir für euch im Folgenden zusammen.

PlayStation 5: Alle Releases in der Kalenderwoche 44

Dabei betrachten wir, wie ihr es von unserem regelmäßig erscheinenden Format gewohnt seid, die aktuell laufende Woche. In Daten ausgedrückt umfasst das alle Tage vom 27. Oktober bis zum 2. November 2025. In jenem Zeitraum könnt ihr euch über gleich 22 neue Spiele auf der PlayStation 5 freuen, die vor allem um euren Geldbeutel, aber auch eure Zuwendung wetteifern.

Ganz vorne in den Wunschlisten vieler Spieler*innen dabei? Arc Raiders. Der Extraction-Shooter konnte in den bisherigen Beta-Tests schon viele Augen auf sich ziehen, aber nun steht der finale Release vor der Tür. Am 30. Oktober geht es los, übrigens auch am PC und der Xbox Series X|S. Sofern euch das Genre nicht zusagt, müsst ihr die Flinte nicht ins Korn werfen: Auf der Sony-Konsole gibt es diese Woche jede Menge Abwechslung.

Neue PlayStation 5-Spiele am Dienstag, dem 28. Oktober 2025:

Wreckreation

Simon the Sorcerer Origins

Beneath

Silly Polly Beast

Hyperdimension Neptunia Re;Birth1

Hyperdimension Neptunia Re;Birth2: Sisters Generation

Hyperdimension Neptunia Re;Birth3: V Generation

Space Chef

Halls of Torment

Neue PlayStation 5-Spiele am Mittwoch, dem 29. Oktober 2025:

The Outer Worlds 2

Hell is Other Demons

Neue PlayStation 5-Spiele am Donnerstag, dem 30. Oktober 2025:

Dragon Quest 1 & 2 HD-2D Remake

Arc Raiders

Mortal Kombat: Legacy Kollektion

Virtua Fighter 5 R.E.V.O.

Asterix & Obelix: Mission Babylon

Harvest Moon: Home Sweet Home

KAMLA

Neue PlayStation 5-Spiele am Freitag, dem 31. Oktober 2025:

Tales of Xillia Remastered

Paw Patrol Rescue Wheels: Championship

Truck Driver: The Dutch Connection

Death Blonde

Das größte Highlight für die PS5 ist eine Fallout-Alternative

Ins Auge sticht neben Arc Raiders aber noch der eine oder andere Release in dieser Woche. Eltern freuen sich beispielsweise über die neuste Paw Patrol-Erfahrung und Fans des Fighting Game-Genres dürfen ein Auge auf die Mortal Kombat-Klassiker werfen. Unser Highlight findet ihr hingegen im Rollenspiel-Bereich.

Mit The Outer Worlds 2 geht es ab dem 30. Oktober in eine mit Spannung erwartete Fortsetzung. Erneut übrigens aus der Feder von Obsidian Entertainment, die schon zu Beginn des Jahres mit Avowed abgeliefert haben. Nun erwartet euch allerdings keine Fantasy-Welt, sondern ein explosives, oft bleihaltiges Sci-Fi-Abenteuer, welches sein Vorbild in der Fallout-Reihe hat. Und zugegeben: Wer besonders tief in die Tasche gegriffen hat, kann sich ja schon seit dem 24. Oktober austoben – die teure Premium Edition sei Dank.

Wer ein paar Euro weniger über die virtuelle oder physische Ladentheke für die Standard-Version schieben möchte, der sollte zuvor einen Blick auf unseren Test zu The Outer Worlds 2 werfen. Dort verraten wir euch mehr zu den Stärken und Schwächen des Rollenspiels.

Alternativ könnt ihr euch aber auch in diesen Tagen die neuen Gratis-Spiele von PlayStation Plus Extra und Premium anschauen. Auf der PlayStation 5 erwartet euch zum Beispiel das erst Ende 2024 veröffentlichte Remake von Silent Hill 2.

