PlayStation 5: Termin steht fest – Schon bald könnt ihr diesen riesigen Shooter-Kracher nachholen

Auf den Tag genau ein ganzes Jahr lang mussten PlayStation 5-Fans auf einen spannenden Ego-Shooter verzichten – wegen einer Exklusivitätsgeschichte. Damit ist aber nun bald Schluss, denn endlich schafft es Stalker 2: Heart of Chornobyl auch auf die aktuelle Sony-Generation.

Bislang konnten lediglich Spieler*innen am PC und auf der Xbox Series X|S in die von einem Atomreaktor verstrahlte und vor allem düstere Welt eintauchen. Mit zahlreichen Patches im Gepäck, die viele der zu Beginn aufgetauchten Bugs aus der Welt geschafft haben, wagt das Studio GSC Game World jetzt den Sprung auf die PS5.

Stalker 2: Dann erscheint der Shooter für die PlayStation 5

Sofern sich auf den letzten Metern keine Verschiebung mehr ergibt, dann erscheint Stalker 2: Heart of Chornobyl am 20. November 2025 für die PlayStation 5 – exakt zwölf Monate nach der PC- und Xbox-Version. Dies hat das ukrainische Team mithilfe eines Trailers im Rahmen der gamescom verraten.

Die Geduld zahlt sich aber aller Voraussicht nach aus, denn das Studio hat den Shooter nach eigener Aussage an die neue Plattform angepasst. So wird beispielsweise der DualSense-Controller vollständig unterstützt, das schließt die adaptiven Trigger und das haptische Feedback mit ein. Auch könnt ihr mit Bewegungssteuerung zielen und Tempest 3D-Audio nutzen.

Damit aber nicht genug. Seid ihr im Besitz einer PlayStation 5 Pro könnt ihr Stalker 2 noch grafisch beeindruckender erleben. So gibt es unter anderem verbesserte Schatten, Reflexionen und volumetrischen Nebel. Genaue Details zur Auflösung sowie zur angestrebten Performance gibt es aber leider nicht.

Vorbesteller erhalten kleinen Bonus

Sofern ihr richtig Lust habt, könnt ihr Stalker 2: Heart of Chornobyl ab sofort auch auf der PlayStation 5 vorbestellen. Legt ihr die 60 Euro vorab auf die digitale Ladentheke, bekommt ihr vier Boni spendiert, die aber nur bedingt der Rede wert sind.

Hier seht ihr die PS5-Version im Trailer:

So gibt es vom Start weg ein Veteranen-Gewehr, einen Touristen-Schutzanzug, einen einzigartigen Rucksack und ihr könnt am Lagerfeuer zusätzlichen Geschichten lauschen oder spezielle Songs auf der Gitarre spielen. Alles ganz nett, aber auf keinen Fall notwendig, um den Shooter zu genießen.

Falls ihr übrigens im November den Versuch auf der PS5 wagt, dann findet ihr hier schon einmal zehn praktische Tipps für den Einstieg in Stalker 2. Immerhin sollte der Besuch in der Zone gut vorbereitet sein.

