PlayStation 5: The Witcher 3 mit großzügigem Schnäppchenpreis – für kurze Zeit

Wie lässt sich möglichst spielerisch wertvoll Lebenszeit mit dem schönsten Hobby der Welt verbringen, ohne gleich hunderte Euros zu verscherbeln? Die Antwort ist so einfach wie naheliegend: Man wartet geduldig ab, bis die Studios an der Preisschraube drehen – wie jetzt geschehen im Falle der Rollenspielmacht The Witcher 3: Wild Hunt.

Wer nun vorschnell abwinkt, weil solche Rabatte oft den redensartlichen Braten nicht fett machen, sollte erstmal gut die Ohren spitzen – danach womöglich das Portemonnaie zücken. Wieso? Nun, weil ein 80-prozentiger Preisnachlass für einen RPG-Blockbuster im PlayStation Store wahrlich keine Kleinigkeit ist. Na, merkt ihr schon, wie sich euer Geldbeutel aufklappt? Falls nicht, haben wir weitere, niedrigpreisige Gründe zu Geralt von Riva parat, die ihr keinesfalls ignorieren solltet.

The Witcher 3: Wild Hunt – Großes Rollenspiel-Abenteuer für PS5 & PS4

Langer Vorrede preiswerter Sinn: The Witcher 3: Wild Hunt schnappt ihr euch bis zum 22. November um 00:59 Uhr für einen absurd niedrigen Kaufpreis. Um’s genau zu sagen: 5,99 Euro anstelle der handelsüblichen 29,30 Euro sind es, die ihr löhnen dürft – ein Preisschild, für das man sich heutzutage eine große Tafel Schokolade in den Einkaufswagen schubst. Also, Karius und Baktus ein Schnippchen schlagen, stattdessen lieber die Rollenspiel-Pracht The Witcher 3: Wild Hunt erleben, die sich in unserer Review hier auf 4P.de eine fürstliche Testwertung einsteckte? Falls ihr zögert: da kommt noch mehr auf euch zu …

Wer jetzt übersättigt abwinkt, weil ihr in The Witcher 3 mit Geralt von Riva längst jedes Monster niedergerungen habt, respektive jeden Winkel der Open World erkundet, könnte dessen ungeachtet von gleich zwei attraktiven Preisnachlässen zum selben Spiel profitieren. Der Grund: Die beiden Story-Erweiterungen zum RPG-Brecher von CD Projekt Red sind ebenfalls bis zum 22. November im Preis beeindruckend reduziert – schlanke 2,99 Euro dürft ihr für Hearts of Stone löhnen, 5,99 Euro im Falle von Blood and Wine. Der Kaufpreis wurde hier jeweils um 70 Prozent herabgesetzt.

Lesetipp: Fans feiern diese The Witcher-Peripherie zum Jubiläum

Mutmaßt ihr in diesem Augenblick, dass man alle sieben The Witcher-Romane mitsamt dazugehöriger Kurzgeschichten von Schriftsteller Andrzej Sapkowski gelesen haben muss, um ein The Witcher 3 Wild Hunt voll auszukosten, seid ihr auf dem sprichwörtlichen Holzweg. Schließlich lassen sich das treffliche Questdesign oder die unfassbare lebendige Spielwelt auch ohne Vorwissen genießen – obwohl ein bisschen Vorwissen dem Spielspaß vermutlich nicht abträglich ist.

Also, noch jetzt sofort oder in allernächster Zeit bei dieser Angebotsvielfalt zu The Witcher 3 zuschlagen – oder später die verpasste Chance beklagen. Apropos Hexer und seine Abenteuer: Mit Kreuzweg der Raben ist dieses Jahr auch endlich in deutscher Sprache die Vorgeschichte des grummeligen Geralts erschienen – eine neue The Witcher-Geschichte, für die es keine kostspielige Spielekonsole braucht. Weniger für Begeisterung sorgt The Witcher übrigens gerade auf dem kleinen Bildschirm.

Quellen: PlayStation Store / CD Projekt Red