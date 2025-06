Playstation 5: Totgeglaubter Shooter geht nach neuem Release überraschend viral

Wenn ihr schon mal über Hypercharge: Unboxed gestolpert seid, erinnert ihr euch wahrscheinlich an das Spiel als Shooter in einer Spielzeugwelt, ähnlich einem Toy Story mit Waffen. Bei seiner Veröffentlichung konnte dieses Konzept noch Neugierde wecken, aber langfristig gesehen entstand daraus keine verlässliche Basis an Spieler*innen, um die Online-Multiplayer-Funktion zu tragen.

Der neuerdings stattgefundene Release auf PlayStation 5, hat diesen Umstand nochmal schmerzlich ins Gedächtnis gerufen. Doch eine dadurch ausgelöste, unerwartete Abfolge von Ereignissen sorgt plötzlich für den Höhenflug.

Das Zusammentreffen mit Hypercharge: Unboxed und der PlayStation 5

Ursprünglich ist Hypercharge: Unboxed im Jahr 2020 für den PC erschienen. Seit Ende Mai können sich nun auch PlayStation 5-Spieler*innen mit der verspielten Version eines virtuellen Feuergefechts vergnügen. Reine Freude über die Portierung ist allerdings nicht die Reaktion auf diese Nachricht. Stattdessen hat sich ein scharfer Vorwurf hervorgetan, der das Team von Indie-Entwickler Digital Cybercherries mächtig runterbuttert.

„Hab es auf der Xbox gespielt, nicht genug Spieler[*innen] für eine Lobby. Habs auf Steam geschenkt bekommen, nur fünf Leute online. Dieses Spiel hat wieder und wieder versagt, aber diese faulen, inkompetenten ‚Entwickler[*innen]‘ greifen auf der PS [PlayStation] wieder nach Geld“, heißt es in einem Tweet, der in die Mitte der Aufmerksamkeit gelangt ist. Die damit angesprochenen Spieleschaffenden, welche übrigens nur zu fünft sind, wollten diesen Hieb nicht auf sich sitzen lassen und haben sich ausführlich erklärt.

Ein Happy End

„Vielleicht sind nicht tausende Spieler[*innen] online. Aber irgendwo ist jemand auf der Couch mit seinem Kind, spielt zusammen im Splitscreen, lacht, findet Dinge gemeinsam heraus, Seite an Seite. Wenn das alles ist, was Hypercharge jemals sein wird … ist das genug für uns. Nicht jedes Spiel ist für reinen Online-Modus gedacht“, antwortet der offizielle Account zu Hypercharge: Unboxed auf den wütenden Fingerzeig. Auch ein längeres Statement ist zu finden, in dem das Team darlegt, dass es für sie nie nur um monetären Erfolg ging, sondern darum, ein Spiel zu entwickeln, von dem sie als Kinder geträumt haben.

Dieser herzerfüllte Post hat auf Social Media die Runde gemacht und die dadurch entstandene Aufmerksamkeit konnte Hypercharge: Unboxed am Wochenende nach dessen Auftritt in Sonys-Gamingwelt in die Top 5 der Bestseller neuer Releases auf PlayStation 5 hieven, wie Polygon berichtet. Ganz so hoch schwebt der Titel mittlerweile nicht mehr, aber immerhin kann er sich auf soliden 4,38 von 5 Sternen bei fast 600 Bewertungen im PlayStation-Store ausruhen.

Sind Veröffentlichung der letzten Woche wie Hypercharge: Unboxed bei eurer Schnelllebigkeit schon Schnee von gestern, stellen wir euch an anderer Stelle die PlayStation 5-Neuheiten der nun angebrochenen sieben Tage vor.

