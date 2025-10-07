PlayStation 5: Ubisoft wirft euch jetzt Assassin’s Creed Shadows verdammt billig hinterher – doch nur für kurze Zeit

Mal ehrlich: Blockbuster-Gaming kann ganz schön ins Geld gehen – und da hätten wir die Kosten für leistungsstarke Hardware oder flotte Peripherie noch außen vor gelassen. Wie gut, dass sich Spieler*innen der PlayStation 5 darauf verlassen können: Auch die allergrößten Titel sinken irgendwann im Verkaufspreis merklich herab – so jetzt auch geschehen bei Assassin’s Creed Shadows.

Wir erinnern uns: Der am 20. März veröffentlichte, 14. Hauptteil von Ubisofts langlebiger Meuchelmörder-Reihe, nahm uns mit ins feudale Japan – konnte mit seinen beiden Protagonist*innen Naoe und Yasuke im Schlepptau einen amtlichen Metascore von 81 für sich erringen. Jetzt, nur etwa ein halbes Jahr später, winkt Assassin’s Creed Shadows mit einem Tiefpreis, den Fans epischer Action-Adventures keinesfalls ignorieren dürfen.

Assassin’s Creed Shadows: Für kurze Zeit stark vergünstigt im PlayStation Store

Wer wissen möchte, wie Assassin’s Creed Shadows trotz verbesserungswürdiger Gesichtsanimationen, einem eher funktionalen Soundtrack oder tendenziell unspannender Hintergrundgeschichte überzeugen konnte, ist unser ausführlicher, siebenseitiger Test ans Herz zu legen. Mit unserer Review im Hinterkopf fällt ihr dann auch eine gut informierte Kaufentscheidung zum aktuellen Hammerrabatt im PlayStation Store – der allerdings nur bis zum 9. Oktober um ein Uhr nachts deutscher Zeit gültig ist.

Launch Trailer zu Assassin’s Creed Shadows:

Und so viel gibt es bei Assassin’s Creed Shadows gerade zu sparen: Anstelle der handelsüblichen 79,99 Euro, legt ihr für den Open World-Knüller dieser Tage gerade mal 47,99 Euro auf die virtuelle Ladentheke. Doch damit wäre gerade mal der Preisnachlass in Verbindung mit der Standard Edition genannt. Auch die Deluxe Editon – nein, ihr verlest euch nicht – des Spiels lässt sich augenblicklich nicht mehr als schlanke 59,99 Euro kosten. Aber egal, ob Standard, oder doch Deluxe: Shadows ist ein Spiel, in das ihr mindestens 35 Stunden buttern werdet, laut HowLongToBeat – aber bei Gefallen vermutlich nochmal deutlich mehr.

Nebenbei bemerkt: Auch die Bewertungen im PlayStation Store können sich sehen lassen. Immerhin funkeln auf der Verkaufsseite von Assassin’s Creed Shadows ganze 4,38 von 5 Sterne, die das Spiel den vergebenen Bewertungen von über 30.000 Spieler*innen zu verdanken hat (Stand: 6. Oktober). Ähnlich der tödlichen Shinobi-Assassinin beziehungsweise dem mächtigen Samurai zugewandte, sind übrigens die Steam Kritiken – ein größtenteils positiv, eingesammelt von mehr als 23.500 Personen, spricht für Spielspaß.

Wer also auf die historisch unterfütterten Meuchelmördereien aus dem Hause Ubisoft steht, zudem dem feudalen Japan etwas abgewinnen kann, sollte sich zum Angebotspreis auf die wunderschöne Open World mit ihren detailverliebten Mittelalterstädten einlassen – oder abseits von Assassin’s Creed Shadows die Erfolgsreihe mal ganz anders und komplett kostenlos neu erleben.

