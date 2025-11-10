PlayStation 5: Über 20 neue Spiele diese Woche – auf ein RPG warten Fans seit Jahren

So langsam, aber sicher nähert sich das Jahr dem Ende, also nimmt die Dichte an neuen Spielen sicherlich ab – von wegen! In der bevorstehenden Woche macht es sich gleich eine zweistellige Anzahl an frischen Releases auf der PlayStation 5 bequem.

Mit an Bord? Mehrere wohlbekannte Namen, darunter die wohl berühmteste und erfolgreichste deutsche Videospielreihe überhaupt. Aber auch das alljährliche folgende Call of Duty steht wieder einmal parat, um euch in den Bann zu ziehen. Das Highlight ist aber ein neues Action-Rollenspiel, auf welches Fans schon sehr lange warten.

PlayStation 5: Alle neuen Spiele in der Kalenderwoche 46

Bevor wir in die Details eintauchen, hier eine kurze Wiederholung, welchen Zeitraum wir betrachten: Unsere Vorschau für die PlayStation 5 bezieht sich auf die kommende Kalenderwoche 46, welche die Tage vom 10. bis zum 16. November 2025 abdeckt. Und in der Zeit lassen die Publisher noch einmal ordentlich was von der Leine.

Insgesamt erwarten euch 22 neue Spiele, die im Laufe der sieben Tage den PlayStation Store beehren. Hinzu kommen frische DLCs, wie etwa Mysteria Ecclesiae für das Anfang des Jahres veröffentlichte Kingdom Come: Deliverance 2 oder ein großes Update bei Phasmophobia. Die komplette Liste mit allen neuen Spieleveröffentlichungen findet ihr im Folgenden.

Alle neuen PlayStation 5-Spiele am Montag, dem 10. November 2025:

Fallout 4: Anniversary Edition

Surviving Mars: Relaunched

Alle neuen PlayStation 5-Spiele am Dienstag, dem 11. November 2025:

Possessor(s)

Lumines Arise

Sacred 2: Fallen Angel Remaster

Rue Valley

Pigeon Simulator

Windswept

Goodnight Universe

Audio Trip

Alle neuen PlayStation 5-Spiele am Donnerstag, dem 13. November 2025:

Anno 117: Pax Romana

Inazuma Eleven: Victory Road

Rennsport

GIGASWORD

Hotel Infinity

Atari 50: The Anniversary Celebration – The Namco Legendary Pack

Arc Seed

Alle neuen PlayStation 5-Spiele am Freitag, dem 14. November 2025:

Where Winds Meet

Call of Duty: Black Ops 7

Dark Atlas: Infernum

VIDEOVERSE

Clawpunk

Das vielleicht größte Rollenspiel des Jahres

Fans von Rollenspielen hatten 2025 eigentlich kaum Grund, sich über fehlenden Nachschub zu beklagen: Von Kingdom Come: Deliverance 2 über Clair Obscur: Expedition 33 bis hin zu The Outer Worlds 2 war stets ein neuer Vertreter am Start. Am 14. November folgt nun aber auf der PlayStation 5 und dem PC das vielleicht größte RPG des Jahres.

Im Trailer seht ihr, was euch in Where Winds Meet erwartet:

Eine riesige offene Spielwelt mit über zwanzig verschiedenen Regionen, ein flüssiges wie actionreiches Kampfsystem basierend auf dem chinesischen Wuxia-Genre, unzählige Quests und dazu noch Koop-Möglichkeiten – Where Winds Meet verspricht schon seit dem ersten Trailer vor einigen Jahren problemlos über 100 Stunden Spielzeit für den sanften Preis von … null Euro. Richtig gelesen, das Action-Rollenspiel erscheint Free2Play und soll, so zumindest das Versprechen, keine spielerischen Vorteile im Echtgeldshop anbieten. Lediglich für kosmetische Gegenstände dürft ihr zur Brieftasche greifen.

Ob dem tatsächlich so ist, erfahren wir spätestens zum Release. In China ist Where Winds Meet bereits ein riesiger Erfolg, konnte dort schon über 15 Millionen Spieler*innen in den Bann ziehen. Jetzt folgt der Release im Westen für PC und PlayStation 5. Alternativ könnt ihr euch aber auch auf die aktuellen Gratis-Spiele bei PlayStation Plus stürzen – wenn ihr Katzen mögt.

