PlayStation 5: Überraschende Ankündigung – riesiger Shooter-Kracher von 2024 kommt schon bald auf die Konsole

Schon seit langer Zeit warten PlayStation 5-Fans darauf, einen der wohl kontroversesten, wie intensivsten Ego-Shooter der letzten Jahre selbst zu spielen. Nun wird dieser Wunsch bald erfüllt, denn eine Portierung von Stalker 2: Heart of Chornobyl ist offiziell angekündigt.

Nach mehreren Verschiebungen ist der vom ukrainischen Studio GSC Game World entwickelte Titel im November 2024 endlich erschienen – allerdings nur für den PC und die Xbox Series X|S. Darüber hinaus trübten etliche schwerwiegende Bugs und weitere technische Unzulänglichkeiten den Release. Mittlerweile hat das Team ordentlich nachgebessert und bringt die offene postapokalyptische Spielwelt auf eine weitere Plattform.

Stalker 2 kommt auf die PS5 – mit Verbesserungen

Dass es Stalker 2 überhaupt gibt, gleicht fast einem Wunder. Die Entwicklung wurde mehrfach überschattet; einerseits wegen des Angriffskriegs seitens Russland auf die Ukraine. Andererseits hatte GSC Game World auch mit Cyberangriffen und sogar einem Brand im Firmengebäude zu kämpfen. Trotzdem: Der Shooter hat das Licht der Welt erblickt und ist sogar ziemlich erfolgreich gewesen.

Demnächst dürften die Zahlen sogar noch einmal steigen, denn Stalker 2: Heart of Chornobyl findet zukünftig ebenso auf der PlayStation 5 ein Zuhause. Dies hat GSC Game World mit einem kleinen Trailer verraten, den es bislang nur exklusiv bei den Kolleg*innen von IGN zu sehen gibt.

Demnach soll der Open World-Shooter voraussichtlich Ende 2025 auf der aktuellen Sony-Generation sein Bestes geben. Enthalten sind dann unter anderem grafische Verbesserungen für die PlayStation 5 Pro, sowie eine generelle Unterstützung des Dualsense-Controllers. Die Rede ist von haptischem Feedback und Nutzung der adaptiven Trigger.

Als wahrscheinlich gilt ebenso, dass Stalker 2: Heart of Chornobyl auf der PS5 direkt alle bislang veröffentlichten Updates umfasst. Dies ist auch wichtig, denn in den letzten Wochen und Monaten hat das Team von GSC Game World an fast allen Stellen nachgebessert.

Der Trailer zur frisch angekündigten PS5-Version:

Mittlerweile läuft der Ego-Shooter technisch um einiges runder, zuletzt hat es mit Update 1.5 riesige Verbesserungen gegeben. Unter anderem ist nun eines der wichtigsten Features, AI Life 2.0 genannt, weitgehend implementiert. Das heißt, die KI agiert besser und wird in der offenen Welt realistischer simuliert.

Einen genauen Releasetermin gibt es übrigens für die PS5-Portierung aktuell noch nicht. Wir halten euch aber diesbezüglich auf dem Laufenden. In der Zwischenzeit geht ein anderer Exklusivtitel den umgekehrten Weg – von der PS5 auf die Xbox Series X|S.

