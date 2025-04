PlayStation 5: Überraschendes Update – bringt 12 Gratis-Inhalte auf eure Konsole

Still und heimlich hat Sony ein neues Update für die PlayStation 5 veröffentlicht. Das fällt nicht groß aus, wird automatisch im Hintergrund installiert und enthält auf den ersten Blick so gut wie keine Änderungen. Doch an Bord befinden sich gleich mehrere kostenlose Ergänzungen.

Genauer gesagt ist die Liste an dynamischen Hintergründen, die auf Spielen basieren, angewachsen. Somit könnt ihr eure PlayStation 5 fortan stärker individualisieren und etwas schöner aussehen lassen. Zumindest, sofern ihr ein Fan von einem der bis zu zwölf verschiedenen Spielen seid, deren Hintergründe ab sofort zur Verfügung stehen.

PlayStation 5: Diese Spiele-Hintergründe gibt es jetzt kostenlos

Lange Zeit hat sich Sony dem Feature der dynamischen Hintergründe verweigert, obwohl sie auf der Vorgänger-Konsole noch ein beliebtes Feature gewesen sind. Erst mit Astro Bot ist es auf die PlayStation 5 zurückkehrt und sorgte für etwas mehr Verspieltheit im sonst so tristen Menü.

Viele Monate später bietet Sony nun mehr Vielfalt mithilfe des eingangs erwähnten Updates. Insgesamt stehen zwölf neue Hintergründe parat, die euch keinen Cent kosten und einfach im Menü aktiviert werden, wie Genki auf Twitter schreibt. Allerdings bleiben sie weiterhin nur im Start-Menü sichtbar. Wenn ihr ein Spiel im Menü ansteuert, wird hingegen der Hintergrund angezeigt, den das zuständige Studio festgelegt hat.

Lesetipp: Das sind die neuen Spiele bei PS Plus Extra und Premium

Trotzdem bringen die Hintergründe etwas mehr Leben in die Konsole. Neu stehen euch diese Backgrounds zur Verfügung:

Days Gone

Demon’s Souls

Ghost of Tsushima

Ghost of Yōtei

God of War Ragnarök

Horizon: Forbidden West

Horizon: Call of the Mountain

Lego Horizon Adventures

Ratchet & Clank: Rift Apart

Rise of the Ronin

MLB The Show 25

Stellar Blade

Gelungen sind die Designs überwiegend sehr gut und verfügen hier und da auch ein paar dynamische Elemente. Lediglich bei der Baseball-Simulation MLB bleibt alles statisch. Spezielle Soundeffekte gibt es derweil nicht – das hatte bislang nur das Nostalgie-Theme auf der PlayStation 5 zu bieten. Eventuell ergänzt Sony das Angebot aber in Zukunft noch. Viele Fans würden es sich wünschen.

Quelle: Twitter / @Genki_JPN