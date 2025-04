PlayStation 5: Überraschendes Update – bringt von Fans gefeiertes Feature zurück

Sonys Spielekonsole darf sich über frisches Futter freuen: Ein brandneues PlayStation 5-Update bringt wie gewohnt die eine oder andere Verbesserung mit. Doch damit nicht genug: Ganz überraschend hat sich auch ein Feature für die PS5 darunter versteckt, welches Fans bereits schmerzlich vermissten.

Eben jenes stand nämlich schon einmal zur Verfügung, ehe es – ganz zur Trauer der Liebhaberinnen und Liebhaber älterer PlayStation-Systeme – wieder entfernt wurde. Damals noch als zeitweiliges Gimmick gedacht, soll es nun endlich auch dauerhaft nutzbar sein.

Wer es bis jetzt noch nicht erahnt hat, dem helfen wir mal eben kurz auf die Sprünge: Die Rede ist natürlich von den coolen Retro-Themes für das Dashboard der PlayStation 5, die euch auf der aktuellen Konsolengeneration von Sony in wohliger Nostalgie schwelgen lassen. Sie vermitteln das Gefühl einer älteren PlayStation, während ihr nicht auf die gewohnte PS5-Power verzichten müsst. Ursprünglich eingeführt wurden die Designs schon zum 30. Geburtstag der ersten PlayStation-Gen im vergangenen Jahr.

Als Teil der Feierlichkeiten konntet ihr – damals ebenfalls über ein Update für die PS5 – die stimmige Startanimation der PS1 auswählen und euch somit für einen kurzen Augenblick in die Welt der Videospiele vor über drei Jahrzehnten zurückversetzen lassen. In den Einstellungen fanden sich dann verschiedene Dashboard-Themes, die den Konsolen aus der Vergangenheit, darunter die PlayStation 2 sowie die jüngere PS3, nachempfunden waren. Obwohl die Designs bei den Fans auf reges Interesse stießen, entfernte Sony sie einige Wochen später wieder.

Lesetipp: Die besten PS5-Spiele 2025: Unsere Top 20 im Ranking

Mit dem jüngsten größeren Update für die PS5, welches am 24. April veröffentlicht wurde, kehren sie allerdings endlich auch dauerhaft zurück. Nicht nur das PS1-Theme, sondern auch die restlichen aus dem vergangenen Jahr schließen sich an, wie man mitunter über Twitter verrät. Auf die Startsequenz der PS1 müssen Retro-Liebhabende allerdings wohl vorerst verzichten. Neben den Dashboard-Designs hat das Update natürlich noch mehr zu bieten, darunter eine großangelegte Palette frischer Sound-Optionen, die als Teil der neuen „Sound Focus“-Funktion enthüllt wurden.

Mit eben jener könnt ihr in der Zukunft steuern, welche Art von Geräuschen ihr während eines Spieles besser und welche ihr weniger gut hören wollt. Beispiele finden sich dafür natürlich unmittelbar in Stimmen oder Schritten, deren Lautstärke ihr verstärken dürft. Sony zufolge ist das Feature optional und nur mit einem Headset nutzbar. Schon das letzte PS5-Update wartete mit zwölf spannenden Gratis-Inhalten auf, mit dem jetzigen gesellen sich also weitere hinzu.

Quellen: Twitter / @PlayStation, PlayStation Blog