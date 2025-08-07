PlayStation 5: Überraschendes Update für „das potenziell beste Spiel überhaupt“ – diese Änderungen stecken drin

Mit dem Namen The Last of Us werden die meisten von euch etwas anfangen können. Der erste Teil hat zu seinem Release im Jahr 2013, damals als hauseigener PlayStation-Titel nur verfügbar auf der Sony-Konsole, schnell für Begeisterung gesorgt. Die emotionale Geschichte des Duos aus dem rauen Joel und seiner Ziehtochter Ellie hat Spieler*innen so sehr berührt, dass mittlerweile auch das Potenzial einer darauf aufbauenden Serie wahrgenommen wurde.

Und der Erfolg der IP hat natürlich auch dafür gesorgt, dass an der Videospielfront kein Stillstand herrscht. Schon länger hat die Reihe einen zweiten Teil, seit 2024 gibt es den sogar in der Remastered-Variante. Eben diese hat nun überraschenderweise ein neues Update auf der PS5 bekommen, das ein paar Probleme aus dem Weg schafft.

Am 5. August hat Entwicklungsstudio Naughty Dog einen Patch zu The Last of Us Part 2 auf der PS5 veröffentlicht. Diesmal fallen die Anpassungen etwas geringfügiger aus, als im Anfang Juli veröffentlichten Patch, der uns den chronologischen Story-Modus brachte, welcher es ermöglicht, die Geschehnisse der dystopischen Zombie-Welt in einer klarer strukturierten Reihenfolge zu erleben. In den offiziell herausgegebenen Patch Notes der aktuellen Softwareauffrischung 2.1.1 sind vier Punkte angeführt.

Ellie läuft fortan nicht mehr Gefahr, sich mit mehreren Armbändern zu überladen, wenn ihr Bonus-Skins ausgerüstet habt. Auch müsst ihr nicht mehr auf das Voice-Over im Kapitel Ground Zero verzichten, welches zuvor potenziell ausfallen konnte, wenn ihr im chronologischen Modus spielt. In selbigem hättet ihr bisher außerdem auf fehlende Untertitel stoßen können, was mittlerweile ebenfalls behoben wurde. Darüber hinaus vermisst Ellie nun nicht mehr aus technischem Versagen ihre Pistole am Ende des Kapitels Hillcrest.

Solltet euch The Last of Us Part 2 noch gänzlich in eurer Sammlung fehlen, dann habt ihr es noch vor euch, dieses wahre Meisterwerk der Videospielgeschichte zum ersten Mal durchzuspielen. Dazu würden euch auch die Rezensionen der Remastered-Edition auf Steam raten, welche beispielsweise davon sprechen, es sei „das potenziell beste Spiel aller Zeiten. Seid ihr allerdings schon bedient und wollt lieber von einem neuen Release für die PlayStation 5 erfahren, könnt ihr euch Hellblade 2: Senua’s Saga merken.

