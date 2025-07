PlayStation 5-Überraschungserfolg: Dieser Release ist jetzt „das meistverkaufte neue Spiel 2025“

Was bereits im Jahre 2021 auf PC und Xbox an den Start ging, flitzt jetzt 2025 als „das meistverkaufte neue Spiel 2025 für die PlayStation 5“ über die Zielgerade – wie der Alinea Insight Newsletter berichtet hat. Die Rede ist vom Rennspiel Forza Horizon 5 von Entwicklungsstudio Playground Games, bei dem ihr seit dem 29. April dieses Jahres auf der Sony-Spielkonsole den Bleifuß durchdrückt.

In der 29. Kalenderwoche hat das fünfte Forza bei den am häufigsten über die Ladentheke gegangenen, neuen PlayStation 5-Spielen sogar ein Monster Hunter: World überholt. Damit wurden vom Rennspiel mehr Einheiten verkauft, als das bislang bei anderen, neuen Releases der Fall war – und lässt damit nicht nur die Monsterjäger*innen Staub schmecken, sondern auch Titel wie Assassin’s Creed Shadows oder sowas wie Elden Ring Nightreign. Doch wie genau ist diese späte PS5-Portierung als Verkaufsschlager 2025 vorgeprescht?

Forza Horizon 5 ist der Überraschungserfolg auf der PS5

In konkrete Zahlen gegossen, hat Forza Horizon 5 auf der PlayStation 5 bis dato ganze drei Millionen Einheiten verkauft, so The Alinea Insight Newsletter. Zum Vergleich: Dahinter platziert sich ein Monster Hunter Wilds mit 2,9 Millionen Verkäufen, beziehungsweise folgt Assassin’s Creed Shadows mit zwei Millionen hinterher – Elden Ring Nightreign mit 1,4 Millionen und Clair Obscur: Expedition 33 mit 1,3 Millionen erstrahlen als noch immer beeindruckendes Schlusslicht der Top-5-Platzierung. Aber wie konnte sich ausgerechnet ein Rennspiel gegen die Rollenspiel-Platzhirsche durchsetzen?

Mit Forza Horizon 5 geht die jahrzehntealte Racing-Marke erstmals auf einer PlayStation an die Zielgerade. Für nicht wenige Rennspiel-Begeisterte, die bisher ihrer Spielekonsole aus dem Hause Sony die Treue gehalten haben, ist Forza 5 also die erste Chance, mit der legendären Rennreihe loszubrettern – was spieler*innenseitig mit Jubelrufen wie „Es ist so ziemlich alles, was ich gehofft hatte“ oder „Das beste Rennspiel jemals!“ quittiert wurde. Den letzten Anstupser, um die Rennspiel-Sensation über die 3-Millionen-Hürde zu bringen, hat vermutlich ein noch bis zum 31. Juli laufender, 25-prozentiger Preisnachlass besorgt.

Hinter der späten Portierung von Forza Horizon 5 für die PlayStation 5 steckt übrigens die aktuell von Microsoft gefahrene Multiplattform-Strategie. Spieler*innen merken diese neue, strategische Stoßrichtung vor allem daran, wenn bislang Xbox-exklusive Titel auch auf anderen Plattformen erscheinen. Ein anderer, großer Release für Ende August ist etwa Gears of War: Reloaded. Mit dem Remaster findet der legendäre Einstand des Third-Person-Shooters zum ersten Mal seinen Weg auf Steam und PlayStation 5.

Wer sich jetzt den vielen Millionen Fahrer*innen auf den Straßen von Forza Horizon 5 auf der PS5 anschließen möchte: In unserem Kurztest konnte der Titel als ausgezeichneter Port und fantastisches Arcade-Rennspiel überzeugen. Alleine den happigen Kaufpreis für ein bald schon vier Jahre altes Spiel mussten wir fairerweise ankreiden. Dieses Manko jedoch macht die momentan noch laufende Rabattaktion im PlayStation Store teils wett. Apropos flotte Flitzer: Bei einer anderen Racing-Reihe schließt sich gerade die Garage auf der PlayStation 5.

