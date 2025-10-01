PlayStation 5: Ultra-beliebtes “Rollenspiel des Jahres“ endlich richtig günstig – jetzt zügig zuschnappen

Wer denkt, jetzt im hereinbrechenden Herbst wären die wirklich großen Spiele-Releases 2025 schon passé, täuscht sich gewaltig. Alleine im Oktober klopfen die zwei Rollenspiel-Fortsetzungen Bloodlines 2 und The Outer Worlds 2 an unseren Haustüren, wollen uns Lebenszeit aus dem Körper saugen – sinnbildlich gesprochen. Apropos The Outer Worlds …

Das ziemlich große, ziemliche genialische Rollenspiel aus dem Hause Obsidian Entertainment (Fallout: New Vegas, Avowed), dass seinerzeit von Fachblättern wie Destructuid, mmorpg.com und Konsorten mit Auszeichnungen wie „Rollenspiel des Jahres“ oder gar „Spiel des Jahres“ gekürt wurde, überrascht jetzt auf preislicher Ebene. Genauer im PlayStation Store, wo die nächsten Tage ein mächtiger Rabatt an euren Geldbeutel heranschleicht.

The Outer Worlds: Rollenspiel-Hit unfassbar günstig für PlayStation 5 & 4

Rollenspiel-Fans, die The Outer Fans bisher verpasst haben, dürfen sich diesen Preisnachlass im PlayStation Store auf der sprichwörtlichen Zunge zergehen lassen: Gerade mal 7,49 Euro müsst ihr momentan für das RPG-Schwergewicht löhnen. Übersetzt in eure wertvolle Freizeit bedeutet das, ihr zieht weniger als einen Zehn-Euro-Schein aus dem Portemonnaie – für das Rollenspiel-Brett, in das ihr laut HowLongToBeat gut und gerne 30 Stunden oder mehr reinbuttert. Bedenkt unbedingt: Der Rabatt ist wie immer zeitlich gedeckelt. Ab dem 9. Oktober, um 1 Uhr nachts deutscher Zeit, gilt wieder der reguläre Verkaufspreis von 29,99 Euro.

Der Trailer zu The Outer Worlds zwinkert ordentlich mit dem Äuglein:

Okay, die Fachpresse hat 2019 The Outer Worlds einen Preis nach dem anderen um den Hals gehangen – aber wie sieht die Sache bei den Spieler*innen aus? Die Antwort: Ähnlich himmelhochjauchzend. Im PlayStation Store demonstrieren durchschnittliche 4,46 von 5 Sternen, vergeben von fast 13.500 Personen, wie sehr dieses sich selbst nicht ganz ernst nehmende Sci-Fi-Rollenspiel seine Fans gefunden hat (Stand: 30. September). Bleibt die Frage: Wie wacker konnte sich dieser „Fallout Space Western“ in unserem Test hier auf 4P schlagen?

Ohne viel Aufhebens, knallen wir euch unsere Testwertung von The Outer Worlds vor den Latz: Eine plattformübergreifende 8.5 war es, welche das höchst kreative Science-Fiction-Werk danke klasse Dialogen, erstklassiger Entscheidungsfreiheit und überhaupt einer unverbraucht-frischen Spielwelt mitnehmen durfte. Kurzum: Wer Fallout mag und Mass Effect liebt, sollte vielleicht genau jetzt mit The Outer Worlds im PlayStation Store auf Tuchfühlung gehen – wo übrigens zeitgleich die beiden Erweiterungen Murder of Eridanos und Peril on Gorgon ebenfalls rabattiert vorliegen.

In der ersten Story-Erweiterung Peril of Gorgon verschlägt es euch nebenbei bemerkt auf den titelgebenden Asteroiden Gorgon, wo euch übellaunige Monster und ähnlich missmutige Plünderer ans Leder wollen – während in Story-DLC Nummer zwei, also Murder of Eridanos, ein spannender Kriminalfall seiner Lösung harrt. Wollt ihr hingegen für gefeierte Rollenspiel keine einzige Münze auf den Verkaufstresen schmettern, solltet ihr auf Steam vorbeischauen.

