PlayStation 5: Ultra-beliebtes Spiel erscheint bald für die Konsole – „ich bin so aufgeregt“

Schon seit 2021 dürfen sich Millionen von Fans am PC in eine faszinierende Welt stürzen und ums Überleben kämpfen. Seit 2023 auch auf der Xbox. Nur auf der PlayStation 5 war es bislang ein Schauen in die Röhre, doch damit ist künftig Schluss. Besagter Mega-Hit erscheint nämlich demnächst für die aktuelle Sony-Generation – inklusive wichtigem Feature.

Wer es noch nicht erraten hat: Es geht um das Wikinger-Survival-Spiel Valheim, welches sich seit über vier Jahren im Early Access auf Steam befindet. Doch so langsam nähert sich der Titel dem vollständigen Release und damit einhergeht auch der kommende Sprung auf die nächste große Plattform.

Valheim: Das wissen wir bisher zur PS5-Version

Ganz um die Ecke ist der Release von Valheim für die PlayStation 5 zwar nicht, aber dennoch könnt ihr euch schon jetzt auf die bevorstehende Veröffentlichung freuen. Voraussichtlich 2026, eine genauere Angabe existiert nicht, soll der Survival-Hit die Sony-Plattform erobern.

Dann könnt ihr euch entweder alleine oder mit maximal bis zu 9 Mitspieler*innen in die prozedural generierte offene Welt stürzen, nach Ressourcen Ausschau halten, eigene Wikinger-Siedlungen gründen und euch gegen zahlreiche Bosse und andere Feinde zur Wehr setzen. Auf Steam kommt das bis heute gut an, wie unter anderem 94 Prozent positive Nutzerbewertungen und über zwölf Millionen verkaufte Exemplare unter Beweis stellen.

Für die PlayStation 5 arbeitet das Team an entsprechenden Anpassungen. Mit dabei ist zum Glück ein Feature, welches heutzutage für viele Online-Spiele immer wichtiger wird: Crossplay. Somit könnt ihr auch auf der Sony-Konsole mit Spieler*innen am PC oder auf der Xbox zusammen daran arbeiten, die Wikinger-Welt zu überleben.

Nächster Schritt auf dem Weg zu Version 1.0

Für das kleine Team aus Schweden, Iron Gate, ist der PS5-Release nur der nächste Schritt, um Valheim fertigzustellen. Schließlich befindet sich der Survival-Titel schon seit Februar 2021 im Early Access und hätte eigentlich längst vollständig sein sollen. Doch aufgrund des Erfolgs konnte das Team an noch mehr Features und inhaltlichen Ergänzungen feilen.

Nach mittlerweile mehreren größeren Erweiterungen nähert sich Valheim jedoch langsam und sicher der Version 1.0. Wann genau diese erscheint, das steht allerdings noch in den Sternen geschrieben. Derweil freuen sich Spieler*innen über die jüngste Ankündigung sehr: „Meine Freunde und ich können das endlich spielen. Ich bin so aufgeregt!“, heißt es etwa von Reddit-Nutzer*in sadmadstudent.

Sobald es mehr Infos zum PS5-Release von Valheim gibt, halten wir euch natürlich auf dem Laufenden. Derweil solltet ihr aktuell beim Kauf einer PlayStation 5 aufpassen, dass ihr nicht zu wenig Speicher erwerbt.

