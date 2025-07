PlayStation 5: Unerwartet heiß begehrt – dieses Spiel schießt direkt an die Spitze der Vorbesteller-Charts

Auf der PlayStation 5 buhlen kommende Titel regelmäßig in den Vorbesteller-Charts um die Aufmerksamkeit der Spieler*innen, noch bevor sie überhaupt das Licht der Welt erblicken.

Daran, welche Games sich ganz vorne platzieren und welche eher weiter hinten liegen, lässt sich auch feststellen, in welchen Bereichen der Hype gerade nach oben schnellt. Im Store der PlayStation 5 findet sich dahingehend ein neuer Platzhirsch, der aufgrund der Umstände doch ein wenig unerwartet auf dem Thront sitzt.

PlayStation 5: EA Sports FC 26 kickt sich schon vor Startschuss in die Champions League

Genaue Zahlen sind natürlich nicht öffentlich, aber zumindest die Positionen der Vorbesteller-Charts auf der PlayStation 5 offen und transparent. Nachdem noch im Mai der exklusive Open World-Titel Ghost of Yōtei die Truppe an unveröffentlichten Spielen anführte, steht nun EA Sports FC 26 an der Spitze. Ja, ihr habt richtig gelesen: Der x-te Ableger der ursprünglich als FIFA bekannten, mittlerweile aber aus markenrechtlichen Gründen umbenannten Fußballsimulation ist gerade auf Platz 1.

Genauer gesagt darf sich die Ultimate Edition für 109,99 Euro darüber freuen, derzeit von den meisten PlayStation 5-Spieler*innen vorbestellt worden zu sein. An zweiter Stelle folgt dann auch gleich schon die reguläre Version des Spiels für 79,99 Euro. Der Release am 26. September – beziehungsweise sieben Tage vorher für Besteller*innen der Ultimate Edition – ist zwar noch ein wenig hin, Konsolenbesitzer*innen scheinen aber offenkundig bereits ganz heiß auf EA Sports FC 26 zu sein.

Lesetipp: Unser Test zu EA Sports FC 25

Das überrascht auf der einen Seite natürlich überhaupt nicht, schließlich handelt es sich bei EA Sports FC (ehemals FIFA) um eine der erfolgreichsten Reihen in der Branche, direkt neben Call of Duty und Battlefield eigentlich ein Erfolgsgarant. Zumindest die letzten Ableger sind aber nur mäßig gut angekommen: Auf Metacritic erfreuten sich respektiv EA Sports FC 24 und EA Sports FC 25 nur einer mittleren 70, bei Fans sogar nur im roten Bereich mit einer höheren 20.

Und auf Steam zählt der jüngste Ableger gerade einmal 80.000 Wertungen, davon sogar nur 51 Prozent positiv. Ein wenig unerwartet kommt der offensichtliche Appetit auf den neuesten Teil dann doch. Aber vielleicht hoffen Fans eben auch verzweifelt, dass EA nach den letzten beiden mittelmäßigen Spielen nun wieder abliefert. Die Charts auf der PlayStation 5 sind dahingehend zumindest ein Indikator.

Wie steht es um die restlichen Vorbesteller-Charts?

Natürlich dreht sich im Store nicht alles nur um EA Sports FC und die anderen Spiele der Vorbesteller-Charts nicht darum, das Runde ins Eckige zu befördern. Gerade noch so auf dem Treppchen landet nämlich Mafia: The Old Country, direkt dahinter die Deluxe Edition desselbigen. Ghost of Yōtei wurde von der Spitzenposition im Mai verschoben und verweilt nun auf dem fünften Platz.

Hier seht ihr die Top 10:

Sport ist offenbar aktuell ziemlich angesagt auf der PlayStation 5, egal ob Fußball, Basketball, Kampfsport oder Schusswechsel mit scharfen Waffen. Credit: Sony Interactive Entertainment

Danach tummelt sich mit der Superstar Edition von NBA 2K26 noch mehr Sport-Action, auf der siebten Position fliegen mit der Deluxe Edition von Demon Slayer -Kimetsu No Yaiba- Hinokami Chronicles 2 die Fetzen. Die beiden darauffolgenden Plätze wollen wir euch dann natürlich auch nicht vorenthalten, auch wenn uns bei den Bepreisungen ein wenig die Kinnlade nach unten kippt: Die Leave No Doubt Edition von NBA 2K26 für 149,99 Euro und die Super Deluxe Edition von Borderlands 4 für 129,99 Euro wollen es nämlich wirklich wissen.

Die kommende Ballerorgie sorgt übrigens gerade auch wegen ganz anderer Gründe für Furore: Nicht auf der PlayStation 5, dafür auf der Nintendo Switch 2, wo sich Fans schon vor dem Release über die versprochene Performance ärgern.

Quelle: PlayStation Store, Metacritic, EA Sports FC 25 auf Steam