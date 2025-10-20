PlayStation 5: Unglaublich 31 neue Spiele erscheinen noch diese Woche – davon schon morgen zwei große Highlights

Spieler*innen mit einer PlayStation 5 daheim könnte es passieren, dass ihnen in dieser Woche Cartoon-artig die Augen aus dem Schädel springen, wenn sie einen Blick auf die schiere Anzahl der in dieser Woche erscheinenden Spiele werfen. Sollte sich eure Sammlung von einer Dürrephase erholen wollen, dürfte die Auswahl an neuen Optionen dem schon mal nicht im Wege stehen.

Es ist außerdem keine reine Ramschkiste, die Sony euch hier herangeschafft hat. Und um darin die ersten Perlen aufzudecken, müsst ihr auch nicht lang warten, denn solche zeigen sich schon am morgigen Dienstag. Aber danach solltet ihr noch nicht dicht machen, denn es folgen weitere, mit Spannung erwartete Namen.

Ganze 31 Neuheiten wandern diese Woche in den Store der PlayStation 5

Um die Absteckung dieser Liste nochmal auf den Punkt zu bringen: Wie jede Woche fokussieren wir uns auf jene PlayStation 5-Spiele, die innerhalb der jeweils aktuellen Kalenderwoche ihre Veröffentlichung feiern. In diesem Fall ist das die Woche vom 20. bis zum 27. Oktober, oder anders ausgedrückt die KW 43. Diese steckt, wie versprochen, voll mit 31 Releases, mancher davon brandneue Games, andere finden erstmals ihren Weg auf Sonys Konsole, waren davor aber bereits auf anderen Plattformen verfügbar.

Die Genres sind, wie zu erwarten, bunt durchmischt und vom klassischen Shooter bis hin zur Tattoo-Shop-Simulation ist für jeden Geschmack etwas dabei. Bis ihr aus allen eure potenziellen Anschaffungen wählen könnt, müsst ihr bis zum Freitag warten und habt dann das volle Wochenende Zeit, euch an diesen zu laben, denn sowohl am Samstag als auch am Sonntag heißt es für den vermutlich überhitzten Release-Ofen erstmal Pause einlegen.

Neue PlayStation 5-Spiele am Montag, dem 20. Oktober 2025:

ILA: A Frosty Glide

Neue PlayStation 5-Spiele am Dienstag, dem 21. Oktober 2025:

Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2

Ninja Gaiden 4

Painkiller

Jurassic World Evolution 3

Neue PlayStation 5-Spiele am Mittwoch, dem 22. Oktober 2025:

Dispatch

Quit Today

Vagrus – The Riven Realms: At the Heart of Ruin

SEDAP! A Culinary Adventure

Neue PlayStation 5-Spiele am Donnerstag, dem 23. Oktober 2025:

Tormented Souls 2

Double Dragon Revive

PowerWash Simulator 2

Plants vs. Zombies: Replanted

Bounty Star

Full Metal Schoolgirl

The Lonesome Guild

Becastled

Instruments of Destruction

Angry Video Game Nerd 8-bit

Before Exit: Gas Station

GODBREAKERS

Bloodshed

Science Skaters

Neue PlayStation 5-Spiele am Freitag, dem 24. Oktober 2025:

The House of the Dead 2: Remake

Once Upon a KATAMARI

Fast & Furious: Arcade Edition

Chicken Run: Eggstraction

Dora: Rainforest Rescue

Everdark: Undead Apocalypse

Tattoo Tycoon

Once Upon a Jester

Die ersten beiden Highlights dürft ihr schon morgen entgegennehmen

Es sollte nicht schwer zu erraten sein, welche zwei der obigen Spiele die morgigen Stars sind, immerhin teilen sie sich ihren Releasetag mit nur zwei anderen Kandidaten. Gemeint sind Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 und Ninja Gaiden 4. Bei ersterem handelt es sich um ein Rollenspiel, in dem es euch als edle Vampir-Ahnin ein Seattle aus der modernen Welt verschlägt. Dessen Schicksal könnt ihr mit gezielten Machtspielchen beeinflussen, wenn ihr nicht gerade den kulinarischen Trieben eines Vampirs frönt.

Ninja Gaiden 4 hingegen liefert euch das absolute Kampfspektakel nach Hack-and-Slash-Manier, ummantelt von den Zügen eines Action-Adventures. Hier dreht sich alles um gegenseitiges Kräftemessen, weshalb dieses nicht nur Hauptteil des Gameplays, sondern auch optisch mit großer Sorgfalt umgesetzt ist.

Falls ihr euch zu anstehenden Kaufentscheidungen bestens informiert wissen wollt, können wir euch schon mal unseren Test zu Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 ans Herz legen, der klärt, ob es sich um eine lohnenswerte Anschaffung handelt oder nicht.

