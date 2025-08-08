PlayStation 5: Unterschätzter Open-World-Blockbuster rasant günstig – doch ihr müsst blitzschnell sein

Er rennt, und rennt, und rennt … der kleine, blaue Igel, besser bekannt als Sonic the Hedgehog. Seitdem der putzige, knallblaue Wüstling im Jahre 1991 erstmal auf Segas Mega Drive geflitzt ist, hat’s das blitzschnelle, stachelige Säugetier weit gebracht. Sei es mit gleich drei erfolgreichen Kinofilmen mit Hollywood-Star Jim Carrey als Doktor Robotnik, oder seiner ersten, eigenen Open World in Sonic Frontiers.

Na ja, also fast: Sonic Frontiers verfügt zwar über eine weitläufige, erkundbare Spielwelt, diese ist aber in sogenannte Open Zones eingeteilt – also große, offene Areale, die ihr als blauer Igel mit dessen patentierter Hochgeschwindigkeit erkunden dürft. Apropos schnell: Müsst ihr jetzt auch sein, denn den 3D-Plattformer gibt’s nur noch für kurze Zeit zum Angebotspreis im PlayStation Store.

Sonic Frontiers: Für Playstation 5 & 4 für kleines Geld kaufen

Den 3D-Plattformer Sonic Frontiers mitsamt eigener, offener Spielwelt, schnappt ihr euch also aktuell auffallend preisgünstig im PlayStation Store – aber wie gewohnt für nur wenige Tage. Konkreter gesagt: Der Aktionspreis von schlappen 17,99 Euro wird nur bis zum 14. August, um 00:59 Uhr deutscher Zeit verfügbar gemacht. Danach wird dem Igel wieder das reguläre Preisschild von 59,99 Euro umgehangen. Ihr spart momentan also ordentlich – doch lohnt sich Sonic Frontiers auch dann, wenn ihr kein Fan von Dr. Eggman, Knuckles & Co. seid?

Launch Trailer zu Sonic Frontiers:

Zumindest im PlayStation Store trifft Sonic Frontiers bei Spieler*innen bislang auf mehr als positive Resonanz. Dafür steht eine durchschnittliche 4,06-Sternebewertung bei insgesamt über 15.000 abgegebenen Werturteilen (Stand: 8. August). Dieses dem Igel wohlgesonnene Stimmungsbild spiegelt auch ein 8,1-User Score auf Metacritic – obwohl der Metascore mit gerade mal 70 in den orangefarbenen Wertungsbereich abrutscht. Hingegen in unserem zeitgenössischen Test stellten wir erfreut fest: „Im Großen und Ganzen ist das neue offene Konzept“ von Sonic Frontiers aufgegangen.

Lesetipp: Unser damaliger Test zu Sonic Frontiers

Ihr müsst also nicht der größte Sonic-Fan unter der Sonne sein, um mit Sonic Frontiers auf PlayStation 5 & 4 glücklich zu werden – es reicht schon, wenn ihr euch für zackige Plattforming-Action in kunterbunten 3D-Welten begeistern könnt, oder einfach mal eine Open World-artige Spielwelt abseits von Dystopien à la Fallout oder Fantasy-Szenarien wie bei The Elder Scrolls erforschen wollt.

Was die Handlung anbelangt, verschlägt es euch in Sonic Frontiers als titelgebender, knallblauer Igel zusammen mit dem orangenen Fuchs Tails und dem rosa Igel Amy auf die Suche nach den verschwundenen Chaos Emeralds – also mächtigen Edelsteinen aus dem Sonic-Universum. Als wäre das nicht Herausforderung genug, verkompliziert im Spielverlauf die mysteriöse Super-KI namens Sage das Abenteuer weiter. Wer seine Open World auf PlayStation 5 & 4 hingegen lieber sandig-heiß mag, sollte bei „Mad“ Max Rockatansky Platz nehmen.

