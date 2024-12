PlayStation 5: Dieses Update bringt völlig neue Möglichkeiten

Selbst nach drei Jahrzehnten lässt Sony die Herzen der PlayStation-Fans noch höherschlagen. Denn zum 30-jährigen Jubiläum der Marke hat die PS5 ein Update erhalten, das viele von euch auf eine Reise durch die vergangenen Konsolengenerationen mitnimmt.

Möglich ist jetzt nämlich Folgendes: Beim Einschalten der PS5 erwartet euch ein neuer Startbildschirm mit dem unverkennbaren Boot-Sound der originalen PlayStation. Ein akustisches und visuelles Highlight, das sofort Erinnerungen an die Anfänge des Gaming-Giganten weckt.

Das PS5-Update bietet darüber hinaus aber noch mehr: In den Einstellungen könnt ihr die Benutzeroberfläche eurer PlayStation nämlich gezielt an eure Lieblings-Ära anpassen. Ob PS2, PS3, PS4 oder die allererste PlayStation – ihr entscheidet, welche Konsole im Vordergrund stehen soll. Während der Boot-Sound immer an die PS1 erinnert, könnt ihr das Hintergrunddesign individuell auswählen und so eure persönliche Retro-Atmosphäre schaffen.

Wer die neuen Einstellungen nutzen möchte, kann diese laut Ingame über den folgenden Weg aktivieren:

Verbindet eure PS5 mit dem Internet. Einstellungen > System > Systemsoftware > Systemsoftware-Update und Einstellungen. Systemsoftware aktualisieren und den Anweisungen folgen. Nach dem Update sollte eure PS5 automatisch neu starten. Falls das nicht passiert, startet die Konsole manuell neu. Nach dem Neustart erscheint eine Meldung, dass neue Anpassungsoptionen verfügbar sind. Einstellungen > PlayStation 30th Anniversary > Erscheinungsbild und Sound. Wählt eure bevorzugte PlayStation-Generation (PS1, PS2, PS3, PS4) oder ein spezielles 30th Anniversary-Design für das Erscheinungsbild aus. Bestätigt eure Auswahl, um die Änderungen zu übernehmen.

Einen Wermutstropfen gibt es allerdings, denn das Retro-Feeling ist zeitlich begrenzt und soll vermutlich nur während der Jubiläumsfeierlichkeiten verfügbar sein. Fans fordern bereits auf Twitter, dass Sony die nostalgischen Elemente dauerhaft auf der PS5 lassen sollte.

Unter einem Post von Shinobi602 zu den neuen, aber limitierten Möglichkeiten der PS5 zumindest zeigen Kommentare wie „Sie müssen es permanent machen„, „Ich verstehe nicht, warum sie uns nicht einfach dauerhaft Hintergrundthemen für PS5 geben können. Ich wäre sogar bereit, für einige zu bezahlen“ oder „Sie sollten das ‚für eine begrenzte Zeit‘ in ein ‚für die Ewigkeit‘ ändern“, ein gewisses Unverständnis für die Kurzlebigkeit.

Ob Sony sich am Ende erweichen lässt, bleibt abzuwarten, aber der aktuelle Hype zeigt, wie beliebt diese Idee ist. Wer dagegen lieber in die Zukunft der Konsole schaut, kann sich überlegen, ob 800 Euro den Wechsel zur PS5 Pro wirklich wert sind.

