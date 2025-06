PlayStation 5: Viele neue Spiele & Trailer – Alle Infos zur State of Play

Wie geht es für die PlayStation 5 im Spielejahr 2025 weiter? Das wissen wir jetzt so mehr oder weniger genau, denn die Juni-Ausgabe von Sonys Veranstaltung State of Play ist gelaufen – und mit einhergehen jede Menge Trailer und Neuheiten.

Falls ihr den Livestream, der bei uns um 23 Uhr gestartet ist, verpasst habt, fassen wir für euch kurz und bündig den Inhalt zusammen. Was wurde denn genau angekündigt? Gibt es endlich feste Releasetermine und wie sieht das Line-up für die PS5 in den nächsten Monaten? Alle Informationen findet ihr jetzt.

PlayStation 5: Die Highlights der State of Play

007: First Light

Noch vor dem großen IO Interactive Showcase im Anschluss an das Summer Game Fest hat das dänische Studio die Gunst der Stunde genutzt und uns einen ersten Blick auf 007: First Light gewährt. Wie erwartet schlüpfen wir in die Rolle eines jungen James Bond, der gerade in der Navy für etwas Aufsehen gesorgt hat.

Er ist also noch gar nicht der Top-Agent, sondern muss erst im Rahmen des MI6 Trainingsprogramms einsteigen. Was wir auch sehen? Wir reisen mit Bond um die Welt, liefern uns Gefechte per Fuß und Waffen, legen actionreiche Verfolgungsjagden hin, nutzen smarte Gadgets und treffen natürlich auch auf die eine oder andere attraktive Frau.

Optisch erinnert uns James Bond im Spiel ein wenig an einen Tom Cruise in früheren Jahren. Was durchaus passt, bedenken wir, dass der Hollywood-Star mit Mission Impossible ebenfalls ein Faible für enorme Stunts entwickelt hat – und offenbar gibt es die in First Light wohl ebenfalls.

Leider müssen wir aber bis zum Release noch etwas Geduld haben: Erst für 2026 ist die Veröffentlichung von 007: First Light geplant. Nicht nur für die PlayStation 5, sondern ebenso für PC, Xbox Series X|S und Nintendo Switch 2.

Pragmata

Das schon vor einigen Jahren angekündigte Sci-Fi-Spiel von Capcom ist endlich wieder da. Die Rede ist von Pragmata. Viel mehr zur Story haben wir zwar immer noch nicht erfahren, aber sehen dafür endlich Gameplay. Wie es zu erwarten war, müssen wir mit dem kleinen, blonden Mädchen zusammenarbeiten und bekommen es unter anderen mit Cyborgs oder ähnlichem zu tun.

Hier seht ihr den Trailer zu Pragmata:

Einen zeitnahen Release gibt es für das neue Franchise leider immer noch nicht. Doch wenn dieses Mal alles glattgeht, erscheint Pragmata 2026. Wir sind auf jeden Fall gespannt und hoffen, schon bald noch mehr sehen zu können – das Potenzial für eine spannende Geschichte ist auf jeden Fall vorhanden.

Nioh 3

Team Ninja bleibt sich treu und setzt auf weitere Samurai-Action, dieses Mal aber wieder mit ordentlich dämonischer Power. Nioh 3 ist angekündigt und soll im Frühjahr 2026 das Licht der Welt erblicken. Wie schon die Vorgänger soll euch ein knackiges Kampfsystem erwarten, welches nicht gerade einfach zu beherrschen ist.

Neu ist, so das Versprechen, dass wir nicht nur über einen Samurai-, sondern auch über einen Ninja-Stil verfügen. Wie sich das spielerisch auswirkt? Könnt ihr bereits ab heute in einer kostenlosen Demo auf der PlayStation 5 herausfinden – diese steht aber nur bis zum 18. Juni zur Verfügung.

Der Trailer gibt einen ersten Vorgeschmack auf das dritte Nioh-Spiel:

Marvel Tōkon: Fighting Souls

Die vielleicht größte Überraschung der State of Play lieferten Marvel und Arc System Works ab. Zusammen mit den PlayStation Studios wird an Marvel Tōkon: Fighting Souls gearbeitet, einem 4v4-Tag Team Battle Fighting Game. Das befindet sich aktuell für PC und PlayStation 5 in Entwicklung.

In dem Prügelspiel kommen etliche bekannte Marvel-Helden und -Bösewichte zusammen, um sich gegenseitig ordentlich aufs Fressbrett zu geben. Unter anderem sehen wir bereits Doctor Doom, Iron Man, Captain America, Storm, Ms. Marvel und noch ein paar mehr. Das komplette Roster soll nach und nach enthüllt werden und angesichts des 4v4-Fokus könnte es ziemlich groß ausfallen.

Der erste Trailer zum neuen Marvel-Spiel ist visuell auf jeden Fall gelungen:

Der Release ist allerdings noch ein gutes Stück entfernt. Marvel Tōkon: Fighting Souls erscheint voraussichtlich 2026 für die oben genannten Plattformen, sprich PC und PS5.

Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles

Die kurz vor der Show aufkommenden Gerüchte um eine Neuauflage von Final Fantasy Tactics haben sich bewahrheitet. Square Enix hat ein Remastered mit dem zusätzlichen Titel The Ivalice Chronicles offiziell angekündigt. Unter anderem warten eine verbesserte Grafik und hier und da ein paar spielerische Anpassungen auf euch. Um ein richtiges Remake handelt es sich allerdings nicht.

Erscheint offiziell am 30. September 2025, und zwar nicht nur für die PS5. Auch die PlayStation 4 bekommt eine Umsetzung spendiert. Darüber hinaus dürfen sich ebenso Spieler*innen auf dem PC, der Xbox Series X|S, Nintendo Switch und Switch 2 auf den Titel freuen.

Die ersten Verbesserungen seht ihr im Trailer:

Alle weiteren Ankündigungen und Trailer

Neben den von uns persönlich ausgewählten Highlights hat es natürlich noch viel mehr in der State of Play gesehen. Die PS5-Ankündigungen fassen wir für euch im Folgenden zusammen:

Lumines Arise: Die Macher von Tetris Effect haben ein neues Spiel am Start, welches mit vielen visuellen Effekten und einem elektronischen Soundtrack aufwartet. Erscheint auch mit Unterstützung für PS VR2 im Herbst 2025

Die Macher von Tetris Effect haben ein neues Spiel am Start, welches mit vielen visuellen Effekten und einem elektronischen Soundtrack aufwartet. Erscheint auch mit Unterstützung für PS VR2 im Herbst 2025 Romeo is a Dead Man: Ultra-brutales Science-Fiction Hack’n’Slash mit einem sehr abgefahrenen Grafikstil von Suda 51. Erscheint vielleicht 2026 für PC, PS5 und Xbox Series X|S.

Ultra-brutales Science-Fiction Hack’n’Slash mit einem sehr abgefahrenen Grafikstil von Suda 51. Erscheint vielleicht 2026 für PC, PS5 und Xbox Series X|S. Silent Hill f: Ein neuer Trailer gewährt einen weiteren, sehr atmosphärischen Einblick in den Ableger der bekannten Survival-Horror-Reihe. Wer keine Gruselspiele mag, sollte hier besser wegschauen. Erscheint am 25. September 2025.

Ein neuer Trailer gewährt einen weiteren, sehr atmosphärischen Einblick in den Ableger der bekannten Survival-Horror-Reihe. Wer keine Gruselspiele mag, sollte hier besser wegschauen. Erscheint am 25. September 2025. Bloodstained: The Scarlet Engagement – Das Sequel zum Castlevania-ähnlichen Spiel wurde offiziell mit einem Trailer angekündigt. Erscheint voraussichtlich 2026 für PC, PS5 und Xbox Series X|S.

– Das Sequel zum Castlevania-ähnlichen Spiel wurde offiziell mit einem Trailer angekündigt. Erscheint voraussichtlich 2026 für PC, PS5 und Xbox Series X|S. Digimon Story Time Stranger: Neues Gameplay zum kommenden Digimon-Spiel, bei dem wir sowohl in der echten Welt als auch in der Welt der digitalen Monster unterwegs sind. Erscheint am 3. Oktober 2025.

Neues Gameplay zum kommenden Digimon-Spiel, bei dem wir sowohl in der echten Welt als auch in der Welt der digitalen Monster unterwegs sind. Erscheint am 3. Oktober 2025. Baby Steps: Das neue Spiel des Getting Over It-Entwicklers kommt weiter voran. Am 8. September 2025 folgt der Release.

Das neue Spiel des Getting Over It-Entwicklers kommt weiter voran. Am 8. September 2025 folgt der Release. Hirogami: Bandai Namco präsentiert ein Action-Adventure, bei dem sich alles um Origami-Kunst dreht. Erscheint am 3. September 2025 für PC und PS5.

Bandai Namco präsentiert ein Action-Adventure, bei dem sich alles um Origami-Kunst dreht. Erscheint am 3. September 2025 für PC und PS5. Everybody’s Golf Hot Shots: Der nächste Ableger, der grundlegend das bekannte Gameplay bietet. Der Release ist am 5. September 2025.

Der nächste Ableger, der grundlegend das bekannte Gameplay bietet. Der Release ist am 5. September 2025. Ninja Gaiden Ragebound : Die Blasphemous-Macher zeigen ihren 2D-Take der bekannten Spielereihe. Selbst ausprobieren könnt ihr es ab dem 31. Juli 2025 auf der PS5 und PS4.

: Die Blasphemous-Macher zeigen ihren 2D-Take der bekannten Spielereihe. Selbst ausprobieren könnt ihr es ab dem 31. Juli 2025 auf der PS5 und PS4. Cairn: In diesem Kletterspiel müsst ihr aufpassen, wo ihr als Nächstes hinfasst. Unterwegs könnt ihr auch auf andere Kletter-Expert*innen treffen und kämpft ums Überleben. Veröffentlicht wird es am 5. November 2025, aber schon jetzt gibt es eine kostenlose Demo.

In diesem Kletterspiel müsst ihr aufpassen, wo ihr als Nächstes hinfasst. Unterwegs könnt ihr auch auf andere Kletter-Expert*innen treffen und kämpft ums Überleben. Veröffentlicht wird es am 5. November 2025, aber schon jetzt gibt es eine kostenlose Demo. Mortal Kombat Legacy Kollection: Enthält zahlreiche der früheren Serienteile in einem Paket, welches ein wenig für moderne Plattformen angepasst ist. Unter anderem gibt es Online-Play inklusive Rollback-Netcode. Überzeugen dürft ihr euch noch im Laufe des Jahres davon.

Enthält zahlreiche der früheren Serienteile in einem Paket, welches ein wenig für moderne Plattformen angepasst ist. Unter anderem gibt es Online-Play inklusive Rollback-Netcode. Überzeugen dürft ihr euch noch im Laufe des Jahres davon. Metal Gear Solid Delta: Ein weiterer Gameplay-Trailer bereitet uns auf den nahenden Release des Remakes vor. Schon im August geht es los.

Ein weiterer Gameplay-Trailer bereitet uns auf den nahenden Release des Remakes vor. Schon im August geht es los. Thief VR : Die altbekannte Schleich- und Diebesreihe kehrt als Legacy of Shadow für die PlayStation VR 2 zurück. Und zwar noch dieses Jahr.

: Die altbekannte Schleich- und Diebesreihe kehrt als Legacy of Shadow für die PlayStation VR 2 zurück. Und zwar noch dieses Jahr. Tides of Tomorrow: Von den Machern von Road 96 kommt ein First-Person-Multiplayer-Story-Spiel. Viele Genre-Worte, aber sieht visuell sehr schick aus und es soll zahlreiche Konsequenzen für unsere Entscheidungen geben. Erscheint am 24. September 2026.

Von den Machern von Road 96 kommt ein First-Person-Multiplayer-Story-Spiel. Viele Genre-Worte, aber sieht visuell sehr schick aus und es soll zahlreiche Konsequenzen für unsere Entscheidungen geben. Erscheint am 24. September 2026. Astro Bot: Das bei den Game Awards 2024 als GOTY ausgezeichnete Spiel erhält noch im Laufe des Monats 5 neue Challenge-Level. Natürlich wieder kostenlos.

Das bei den Game Awards 2024 als GOTY ausgezeichnete Spiel erhält noch im Laufe des Monats 5 neue Challenge-Level. Natürlich wieder kostenlos. Sword of the Sea: Vom Studio, welches unter anderem Pathless und Abzu gemacht hat, erscheint ein neues Spiel, welches in die Fußstapfen von Journey tritt. Erscheint am 19. August, unter anderem direkt in PlayStation Plus Extra und Premium.

Vom Studio, welches unter anderem Pathless und Abzu gemacht hat, erscheint ein neues Spiel, welches in die Fußstapfen von Journey tritt. Erscheint am 19. August, unter anderem direkt in PlayStation Plus Extra und Premium. Ghost of Yōtei : Zum großen PS5-Exklusiv-Spiel gab es nur einen kurzen Teaser, der die Gameplay-Enthüllung für Juli ankündigt.

: Zum großen PS5-Exklusiv-Spiel gab es nur einen kurzen Teaser, der die Gameplay-Enthüllung für Juli ankündigt. Sea Remnants: Sieht ein wenig wie Sea of Thieves aus, ist aber ein Ocean-Action-Rollenspiel, welches von Netease 2026 für PC, PS5, Android und iOS veröffentlicht wird.

Damit habt ihr nun alle Informationen rund um die State of Play, die ihr benötigt. Welche Ankündigung hat euch am meisten gefallen? Was hat euch enttäuscht? Verratet es uns gerne in den Kommentaren. Derweil findet ihr hier unsere Topliste der besten PlayStation 5-Spiele, die ihr 2025 zocken könnt.

Quelle: diverse YouTube-Kanäle