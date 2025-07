PlayStation 5: Vorsicht Hitzewarnung – dieses Spiel kann eure Konsole an ihre Grenzen bringen

Als wären die Außentemperaturen mit Spitzenwerten von bis zu 40 Grad diese Woche nicht genug, müsst ihr jetzt auch noch aufpassen, wie heiß eure PlayStation 5 läuft.

Denn ein aktueller Blockbuster bringt eure Konsole ziemlich ins Schwitzen – zumindest laut einigen Berichten von Spieler*innen. Beim Angeklagten handelt es sich um Death Stranding 2, die Fortsetzung zum einst so kontrovers diskutierten postapokalyptischen Postsimulator. Ein Feature des Titels sorgt nämlich offenbar für eine Hitzewarnung eurer Konsole.

PlayStation 5: Die Karte von Death Stranding 2 macht eurer Konsole Feuer unterm Hintern

Wie unter anderem Reddit-Nutzer*in mudman2018 berichtet, kann das Aufrufen der Karte in Death Stranding 2 dafür sorgen, dass sich der Lüfter der PlayStation 5 anhört, als würde er abheben – und eine Hitzewarnung ausspuckt.

Hier seht ihr die genaue Problembeschreibung:

Display content from Reddit

Das sei vor allem deshalb verwunderlich, weil alles andere im Spiel hervorragend laufe: Er oder sie erklärt, er habe trotz der „bezaubernden Grafik“ keine Probleme während des Gameplays gehabt, auch nicht während langer Spielsessions. Die Konsole habe er oder sie erst kürzlich gesäubert, außerdem sei genug Platz für eine ausreichende Luftzufuhr.

Borg34572 hat eine Idee bezüglich der Ursache: „Wahrscheinlich liegt das daran, dass die Karte eine unbegrenzte Bildrate hat. Die FPS gehen also so hoch sie können, wodurch dein Lüfter angeht, denn mehr FPS bedeutet mehr Belastung, also auch mehr Energienutzung und mehr Hitze. Trotzdem sollte das nicht passieren. Deine PlayStation 5 kommt nicht so gut mit Hitze klar, wie sie sollte.“ Eine durchaus einleuchtende Erklärung für das Problem, das auch andere Nutzer*innen zu betreffen scheint.

So laut wird der Lüfter

YACAA94 teilte sogar ein Video, dass die Lautstärke des Lüfters beim Aufrufen der Karte dokumentiert und ja, der ist schon ganz schön am Pusten und Schnaufen. KitsuRetro1990 kommentiert derweil, dass ihm oder ihr dies schon bei Metal Gear Solid 5: The Phantom Pain passiert sei – beide Spiele stammen von Hideo Kojima.

Hier könnt ihr den Lüfter hören:

Display content from YouTube

Eine andere Verbindung könnte die Decima Engine sein: Die kam nämlich auch bei Horizon Zero Dawn auf der PS4 zum Einsatz, wo ein ähnliches Problem aufgetreten sei, wie FlyingClone berichtet.

Eine Lösung gibt es aktuell noch nicht: Einige der Spieler*innen haben das Ganze bereits gemeldet, damit Kojima Productions möglichst schnell handeln und mit einem Patch nachbessern kann.

Bis es soweit ist, solltet ihr darauf achten, dass der Raum, in dem eure PlayStation 5 steht, nicht ohnehin schon viel zu heiß ist, und am besten nicht zu lange auf dem Kartenbildschirm verweilen. Wie uns Death Stranding 2 derweil spielerisch gefallen hat, verraten wir euch in unserem umfangreichen Test.

