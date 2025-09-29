PlayStation 5: Dieses „wirklich schlechte Spiel“ möchte jetzt auf den Platz 1 – ist das möglich?

Was für die einen „ein wirklich schlechtes Spiel“ ist, ist für die anderen direkt „das beste Spiel der Welt„. Merke: Auch im Gaming-Bereich allgemein und bei einem eigentlich grundsoliden Titel für PlayStation 5, Xbox Series & Co., wird mit polarisierenden Aussagen um sich geworfen. Doch um welchen Titel geht es eigentlich?

Mafia: The Old Country, das mafiöse Action-Adventure von Entwicklungsstudio Hangar 13 und Developer 2K, lässt sich diese Woche nicht davon abhalten, bei den deutschen Verkaufscharts auf gleich zwei Plattformen an den sprichwörtlichen Stühlen zu sägen. Denn sowohl auf PlayStation 5 und Xbox Series, schickt sich das organisierte Verbrechen an, einem gewissen, durchgeknallten Looter-Shooter das Krönchen vom Kopf zu reißen.

Mafia: The Old Country – Chart-Konkurrent auf PlayStation 5

Wie bereits in der Vorwoche gibt es für Borderlands 4 von Gearbox Software auch diese Woche kein Halten mehr. Die Loot-Shooter-Sensation verteidigt wiederholt eine Top-Platzierung in den deutschsprachigen Verkaufscharts – egal, ob auf PS5 oder Xbox Series. Auskunft darüber, welche Titel wie oft in unseren Breitengraden über die Verkaufstheken gingen, liefert mal wieder das Marktforschungsunternehmen GfK Entertainment. Aber der Koop-Action-Knaller sollte sich seiner Top-Platzierung nicht allzu sicher sein …

Wie es das Marktforschungsunternehmen sinnbildlich schreibt: „Borderlands 4 kennt abermals keine Grenzen und verteidigt die PS5- und Xbox Series-Krone vor Mafia: The Old Country“. Anders gesagt, macht sich direkt dahinter gerade das Thrid-Person-Action-Adventure rund um Enzo Favara breit – zumindest auf den Sony- und Microsoft-Konsolen. Es bleibt also mit Spannung abzuwarten, ob das mafiöse Spiel in der nächsten Woche vielleicht sogar am Open-World-Shooter vorbeizieht.

Lesetipp: Hit-Spiel erobert nach Release Platz 1 auf der PlayStation 5

Falls ihr jetzt selbst mit dem Kauf liebäugelt: Lasst euch nicht von den stark gegensätzlichen Stimmen aus der Community zu Mafia: The Old Country verunsichern – die das Spiel mal in den Himmel loben, mal in die Hölle hinabstoßen. Die Wahrheit liegt irgendwo im Mittelfeld eines gar nicht mal so üblen Metacritic-Scores von 74. Das deckt sich übrigens mit unserem eigenen, kritischen Test hier auf 4P, worin Mafia: The Old Country eine 7.0 nach Hause nehmen durfte – dank charismatischer Charaktere, gut inszenierter Story und trotz Performance-Problemen und KI-Schwächen.

Kuriose Information am Rande für alle an Verkaufscharts Interessierten: Laut GfK Entertainment handelt es sich bei der aktuellen um die „drittschwächsten Verkaufswoche des Jahres“, was den Videospiel-Markt hierzulande angeht. Gar nicht schwächelt dafür der ganz besondere Horror-Hit Cronos: The New Dawn, in den Verkaufscharts und unserer ausführlichen Review.

Quellen: Reddit / Aggreeable_Permit_588, mkscgsofficial, GfK Entertainment