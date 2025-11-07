PlayStation 5: Zwei große Rollenspiel-Klassiker stürmen gerade die Charts – „unvergessliche Meisterwerke“

Trommelwirbel und Tusch – da sind sie wieder: die aktuellen Verkaufscharts aus dem deutschen Gaming-Markt. Wird niemanden überraschen: Wie schon in der Vorwoche, behauptet sich Pokémon-Legenden: Z-A auf Nintendo Switch 2 & 1 und die Kicker von EA Sports FC 26 bleiben Titelverteidiger auf PlayStation 5 & 4 – nur auf Xbox Series kommt Bewegung in die Bestplatzierung.

Denn auf der Microsoft-Konsole, auf welcher sich in der letzten Woche EA Sports FC 26 den Goldpokal geschnappt hat, ballert jetzt Battlefield 6 auf der Spitzenplatzierung – während der Landwirtschaftssimulator 25 auf dem PC weiterhin seelenruhig an oberster Stelle vor sich hintuckert. Die große Überraschung der Woche sind indes zwei neu aufgelegte Rollenspiele, bei denen Retro-Fans das Herz bis zum Halse vor Freude hüpft.

Starker Auftritt in den Verkaufscharts – nicht nur auf PlayStation 5

Beide wurden sie an zwei aufeinanderfolgenden Tagen Ende Oktober veröffentlicht, beide legen sie jetzt in den deutschen Verkaufscharts einen respektablen Auftritt hin – Dragon Quest I & II HD-2D Remake feierte seinen Release am 30. Oktober, Tales of Xillia Remastered direkt im Anschluss am 31. Oktober. Mit dem Remake-Doppelpack zu Dragon Quest kehren gleich zwei waschechte Klassiker unter den japanischen Rollenspielen zurück – Tales of Xillia wiederum ist ein JRPG aus der PlayStation 3-Ära, mit dem nicht wenige Genre-Freund*innen nostalgische Gefühle verbinden dürfen. Beide Remakes positionieren sich jetzt stark.

Dragon Quest I & II HD-2D Remake begeht seinen Einstand unter den deutschen Topsellern mit einer mehr als reputablen Platzierung auf der Nummer acht – und das auf gleich zwei Plattformen. Denn das Remake-Doppel, von dem etwa Gamer Guides schwärmt, es sei „eine Remake Masterclass“ und verwandele „beide Titel in unvergessliche Meisterwerke“, macht es sich mit dieser Position sowohl auf PlayStation 5 als auch Nintendo Switch bequem. Mehr noch: Auf der Nintendo Switch 2 ist obendrein Platz vier drin. Hingegen Tales of Xillia Remastered überholt den gelungen Dragon Quest-Neuaufguss sogar – allerdings nur auf der PlayStation 5 und zwar „auf Rang vier der PS5-Hitliste„, heißt es bei GfK Entertainment.

Beide Neuveröffentlichungen schneiden übrigens laut Metacritic vor allem bei der Fachpresse gut ab – wobei der dazugehörige User Score jeweils etwas schwächer ausfällt. Dragon Quest I & II HD-2D Remake kann sich für seinen Metacore von 84 stolz auf die Brust klopfen, auch dann noch, wenn der User Score mit 7,8 momentan dezent weniger imposant ausfällt. Noch etwas dramatischer sieht die Diskrepanz bei Tales of Xillia Remastered aus. Dort steht, Zeitpunkt jetzt, ein 80er-Metascore gegen eine merklich schwachbrüstigere 7,1 beim User Score (Stand: 7. November, 11:00 Uhr).

Und dennoch: Wer auf klassische RPGs japanischer Bauart steht, zudem im neu herausgeputzten Gewand, könnte mit ihrem oder seinem Kauf dafür gesorgt haben, dass die beiden Remakes auf PlayStation 5 und Nintendo Switch 2 & 1 ein beachtenswertes Chart-Debüt hingelegt haben. Die Verkaufscharts basieren im Übrigen auf den vom Marktforschungsunternehmen GfK Entertainment am 6. November bereitgestellten Daten aus Deutschland. Wer auf Rollenspiele abfährt und eine PlayStation 5 herumstehen hat, darf sich darüber hinaus viele spannende Tiefpreise zu The Witcher 3, Cyberpunk 2077 & Co. im PS Store nicht entgehen lassen.

