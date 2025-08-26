PlayStation 5: “Zwei Meilensteine“ der Rollenspiel-Geschichte – noch ganz kurz zum mickrigen Preis

Was kostet gerade schlappe 13,19 Euro im PlayStation Store, sieht nach einem höllisch guten Rollenspiel-Doppelpack aus – und verlangt von euch, dass ihr schneller zuschlagt, als Erzengel Tyrael erlaubt? Die Antwort lautet: Das empfehlenswerte Game Diablo 2: Resurrected gibt’s gerade auffallend preisgünstig abzugreifen.

Bedenkt allerdings: Auch dieses Angebot, nach dem sich nicht wenige Besitzer*innen von PlayStation 5 & 4 die Hände reiben dürften, ist zeitlich gedeckelt. Der Angebotspreis verfällt nämlich bereits am 28. August um 00:59 Uhr deutscher Zeit. Bei Interesse solltet ihr also teuflisch schnell zuschlagen …

Diablo 2: Resurrected für kurze Zeit extrem im Preis gesenkt

Aktuell legt ihr, im Vergleich zum handelsüblichen Verkaufspreis, ganze 67 Prozent weniger Geld auf die virtuelle Ladentheke – und bekommt damit streng genommen nicht nur ein, sondern gleich zwei Titel der legendären Rollenspiele aus dem Hause Blizzard. Genauer erhaltet ihr „zwei Meilensteine“ der genredefinierenden Action-RPGS, nämlich nicht nur das Hauptspiel Diablo 2: Resurrected, sondern auch noch die Erweiterung Lord of Destruction.

Wer seine Lebenszeit gerne mit Weitsicht plant: Für eure Kröten greift ihr einen spielerischen Mehrwert von durchschnittlich 20 Stunden ab – wenn man HowLongToBeat Glauben schenken mag. Absolut Komplettist*innen können aber auch gut und gerne hunderte Stunden in Diablo 2: Resurrected versenken. In Übrigen fallen die Nutzer*innen-Bewertungen im PlayStation Store mehr als nur vernünftig aus. Das belegt eine Bewertung von 3,69 bei höchstmöglichen 5 Sternen, hinterlassen von über 180.000 Spielenden (Stand: 26. August).

Übrigens auch in unserem damaligen Test hier auf 4P konnte diese ultimative Neuauflage von Diablo rundheraus überzeugen – mit meisterlich überarbeiteten Schauplätzen, der typisch düsteren Diablo-Atmosphäre, oder jenem unnachahmlichen Spielgefühl. Besonders schön: Zwischen alter und neuer Grafik lässt sich umschalten. Damit wird das optische Upgrade nochmal augenfälliger.

