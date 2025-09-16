PlayStation 6: Brandneuer Bericht bereitet Fans jetzt Sorgen – „haben mich glauben lassen, das wäre normal“

Noch ein paar gute Jahre dürfte es dauern, ehe die PlayStation 6 die Spielezimmer der geduldig wartenden Konsoleros entert. Doch schon jetzt gilt Sonys System der Zukunft als brandheißes Gesprächsthema, um das sich die eine oder andere hitzige Diskussion rankt.

So auch dieses Mal, steht doch in erster Linie nicht ihr vermuteter Releasezeitraum, das Launch-Lineup an Titeln oder gar ihre technischen Spezifikationen im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit. Viel eher liegt das Spotlight derzeitig auf ihrem potenziellen Preis – der nun für Furore unter den Fans sorgt.

PlayStation 6: Neuer Bericht beunruhigt jetzt Fans – „wird 1.000 US-Dollar kosten“

Dies wundert wenig, immerhin sprechen die jüngsten Entwicklungen eine eindeutige Sprache, was die Preisgestaltung der großen Konsolenhersteller anbelangt. Nicht nur hat sich die Nintendo Switch 2 mitsamt Spielen preislich deutlich von ihrem Vorgänger abgehoben, auch Microsoft legte nach, während Sony erst kürzlich die Kosten für die aktuelle Generation rund um die PS5-Systeme noch einmal für den US-Markt anzog. So kommt es, dass sich mögliche Kundinnen und Kunden bereits jetzt vor der Summe, die für die PlayStation 6 abverlangt werden könnte, fürchten.

Wie jüngst GamesIndustry.biz berichtete, „verändert dieser Schritt radikal das gesamte Versprechen des Konsolen-Ökosystems gegenüber Entwicklern, Publishern und Verbrauchern – und macht wohl ganze Spieleklassen auf Konsolenplattformen kommerziell völlig unrentabel“. Angesichts der steigenden Preise sorgen sich PlayStation-Fans also absolut nachvollziehbar, dass sich dieser Trend auch auf die kommenden Konsolengenerationen auswirken wird – beginnend mit der PlayStation 6.

Dies zeigt sich mitunter in der Kommentarspalte bei Reddit, wo der entsprechende Bericht zitiert und diskutiert wird. „Was du nicht sagst. Die PS6 wird 1.000 US-Dollar kosten“, liest man hier teilweise ganz konkret. Andere formulieren es etwas nüchterner, aber nicht weniger kritisch: „Ich erinnere mich, dass ich ziemlich schockiert war, als ich den Preis für die PlayStation 3 gesehen habe. Ich dachte mir, das liegt daran, dass sie einen Blu-ray-Player eingebaut haben. Jetzt sehe ich eine Konsole für 600 Dollar im Einzelhandel und denke mir: Ja, das klingt schon richtig. Sie haben mich dazu gebracht, das für normal zu halten“.

Auch davon, dass Sony womöglich die nächste US-Präsidentschaftswahl abwarten würde, um sich dem „Zollwahnsinn“ so lange wie irgend möglich zu entziehen, ist die Rede. Wie sich vor allem der Preis der PS6 entwickeln wird, steht natürlich weiterhin in den Sternen. Doch womöglich wissen wir schon früher als gedacht, wie der Hase läuft, denn jüngste Spekulationen lassen vermuten, dass die PlayStation 6 gar nicht mehr all zu lang auf sich warten lassen dürfte.

