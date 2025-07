PlayStation 6: Brandneuer Leak bereitet Fans Sorgen – „kein Grund mehr, eine Konsole zu kaufen“

Mehr und mehr wird die PlayStation 6 zum wohl wichtigsten Gesprächsthema, vor allem nachdem Nintendo mit dem Release der Switch 2 Platz für die kommende Konsolengeneration aus dem Hause Sony geschaffen hat. Doch noch bevor die PS6 überhaupt angekündigt ist, zeigen sich Fans besorgt.

Grund dafür ist ein taufrischer Leak, der die Spekulationen rund um den Release, der noch in einiger Ferne liegen dürfte, jetzt so richtig anheizt. Während viele von Sonys Anhängerinnen und Anhängern es ohnehin noch ganz geduldig abwarten können, dass man ihnen ein ganz neues Gerät vorsetzt, lassen die jüngsten vermeintlichen Einblicke nun auf die technische Leistungsfähigkeit schließen – und damit auch auf ein voraussichtliches Preisschild.

PlayStation 6: Fans zeigen sich besorgt um den vermutlichen Preis

Der vermutete Releasezeitraum der PlayStation 6, von dem ein weiterer Leak nun wissen will, ließ die Community jüngst frohlocken, plane Sony doch immerhin, der PS5 noch ein paar gute Jahre zu geben. Ganz anders steht es um den Preis, der nun – einhergehend mit der potenziellen Technik, die man der PS6 einverleiben könnte – schockierend hoch ausfallen könnte. Darüber diskutieren Reddit-Nutzende nun bereits fleißig und rufen Szenarien auf den Plan, die selbst dem größten Fan in der Brieftasche schmerzen dürften.

Der jüngsten Episode des Moore’s Law Is Dead-Livestreams zufolge, in welchem die technischen Spezifikationen der PlayStation 6 diskutiert werden, soll Sonys Spielekonsole der Zukunft über einen Next-Gen Zen 5-Prozessor aus dem Hause AMD verfügen, während ebenfalls eine UDNA-GPU verbaut sein soll. Damit würde man sich in Sphären bewegen, die eine doppelt so hohe Geschwindigkeit wie die der PS5 Pro erzielen würden. Doch nicht nur das: Abseits von traumhaften Bedingungen für 4K-Spiele, die in 120 Frames pro Sekunde über den Bildschirm flimmern sollen, könnte die Konsole so auch auf stattliche 60 FPS bei 8K-Auflösung kommen.

Das vollständige Video seht ihr hier:

Den Insidern-Informationen zufolge hätte der japanische Entertainmentriese somit die stärkste Spielekonsole aller Zeiten geschaffen – zumindest, solange offizielle Werte nicht das Gegenteil belegen. Doch aus solch großer Macht folgen auch… große Summen an Geld, die euch der Konzern für sein kommendes technisches Wunderwerk abknöpfen könnte. Dies vermuten zumindest potenzielle Interessentinnen und Interessenten, die nun bereits wild über den Preis diskutieren.

„Wenn man sich den UVP-Unterschied zwischen 4090 und 2080ti [zwei GPUs verschiedener Generationen von NVIDIA, Anm. d. Red.] ansieht, wird die PS6 teeeuer sein!“ heißt es hier, doch damit nicht genug. Weiter behauptet ein User oder eine Userin: „Das sollte sie nicht sein, sonst gibt es keinen Grund mehr, eine Konsole zu kaufen.“. Es bleibt zumindest spannend, wie stark sich die technische Beschaffenheit der PS6 auf ihren Verkaufspreis niederschlägt und ob wirklich mit Summen jenseits der 1.000 Euro zu rechnen ist. Fest steht immerhin, dass man mit der PlayStation 6 Leistung und Grafik auf ein neues Level bringen will.

Quellen: Reddit / GanacheNegative1988, kleptocoin, clark1785, YouTube / Moore’s Law Is Dead