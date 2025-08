PlayStation 6: Brandneuer Leak macht Fans jetzt Hoffnung – das wichtigste Feature könnte an Bord sein

Mit der PlayStation 6 hat Sony sein nächstes heißes Eisen im Feuer der Konsolenschmiede. So wundert es wenig, dass auch Fans bereits brandheiß auf jeden Tropfen an Informationen sind, der dank Leaks und Insider-Aussagen durchsickert.

Wie jüngst geschehen, denn in einem brandneuen Beitrag wird über die technische Leistungsfähigkeit, die unter der Haube der PS6 bislang zumindest vermutet wird, ausführlich diskutiert. Dabei stiehlt allerdings ein ganz bestimmtes Detail allen anderen Specs die Show, denn wie es aussieht, könnte das wohl wichtigste und meistgewünschte Feature tatsächlich an Board der kommenden Konsolengeneration sein.

PlayStation 6: Mächtige Specs – doch das meistgewünschte Feature stiehlt allen die Show

Obwohl sie bislang an keiner einzigen Stelle von Sony bestätigt wurden, scheinen die Specs, die in den vergangenen Tagen für die PlayStation 6 immer mal durchsickerten, Großartiges zu versprechen. Von der stärksten Spielekonsole aller Zeiten ist nur zu Recht die Rede, immerhin soll sie sogar dreimal so schnell sein, wie ihr Vorgänger. Und das, obwohl sie weniger Strom fressen soll, während andererseits sogar noch Features wie verbessertes Raytracing oder weitere dazustoßen sollen.

Davon ist zumindest im aktuellen Video vom bekannten und vertrauenswürdigen YouTube-Kanal Moore’s Law Is Dead die Rede. Hier wird nicht nur munter über den erahnten Chipsatz, der in der PS6 schlummert, geplaudert, sondern auch ein Blick auf das vermutliche Preisschild der PlayStation 6 geworden, welches durchaus überraschen dürfte. Schon zuvor sickerten Informationen zu den möglichen Bauteilen durch, dieses Mal wird es aber noch einmal etwas konkreter.

Das komplette Video seht ihr hier:

Beispielsweise spricht man von einer semi-custom „Orion“-APU aus dem Hause AMD, die ganze acht Zen 6- (oder neuere) CPU-Kerne und zwischen 40 und 48 RDNA 5-basierte Recheneinheiten mit GPU-Geschwindigkeiten von über 3.0 GHz mitbringen soll. Doch viel interessanter noch ist ein Feature, das Fans sich abseits des Leistungsdatenhagels wirklich gewünscht haben dürften: Die PlayStation 6 soll abwärtskompatibel sein, sprich Unterstützung für Spiele der Vorgängergenerationen, also der PS4 und der noch aktuellen PS5, bieten. Von Support für PlayStation 3-Spiele ist allerdings, zumindest bislang, keine Rede.

Bei aller Vorfreude, die vor allem Spielerinnen und Spieler, die noch zahllose ältere Spiele, die keinen modernen Port erwarten können, herumliegen haben, empfinden dürften: Offiziell ist daran wie bereits erwähnt nichts, denn seitens Sony herrscht Stillschweigen rund um die Next-Gen. Vorstellbar ebenso wie wünschenswert wäre der Schritt allerdings allemal und bis die PlayStation 6 laut letzten Informationen auf den Markt kommen soll, vergeht ja auch noch eine ganze Weile, in der sich der Hersteller Gedanken über den Wunsch der Community machen kann.

Quellen: YouTube / Moore’s Law Is Dead