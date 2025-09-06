PlayStation 6: Brandneuer Leak spaltet jetzt die Fans – „überhaupt nichts aus den Fehlern gelernt“

Die PlayStation 6 klopft mit noch zaghaften Schlägen an die Türen viele Gaming-Zimmer, doch nach dem Release der Switch 2 ist sie langsam, aber sicher das heißeste Gesprächsthema am Konsolenhimmel. So kommt es, dass immer mehr angebliche Informationen zu uns durchsickern.

Neben den üblichen Gerüchten und Spekulationen, die das World Wide Web in aller Regelmäßigkeit hervorbringt, findet man hier und da auch erste Leaks, die es ganz genau wissen wollen. Diese befeuern die Diskussionen auf Reddit und Co. ungemein, vor allem, wenn mögliche Modelle oder potenzielle Preise der brandneuen Hardware aus dem Hause Sony aufgerufen werden.

Wird die PlayStation 6 günstiger als gedacht? Leaks sprechen von S-Modell

Das vor allem zuletzt genannter Punkt denkbare Kundinnen und Kunden regelrecht in Sorge versetzt, wundert wenig. Immerhin sind die Summen, die wir für taufrische Technik löhnen müssen, in den vergangenen Jahren nur so in die Höhe geschossen. Doch hinsichtlich der PlayStation 6 kann man womöglich beruhigt aufatmen, denn laut einem jüngsten Leak spielt Sony mit dem Gedanken, eine S-Version der PS6 anzubieten.

Diese dürfte der Logik nach dann selbstredend auch günstiger angeboten werden, um auch die weniger gut betuchte Spielerschaft an sich zu binden. Die Information stammt vom stets zuverlässig informierten Moore’s Law Is Dead auf YouTube, in dessen neuesten Video davon die Rede ist, dass der japanische Technikriese bereits an der S-Variante der PS6 neben der Basiskonsole und einem Handheld werkeln würde.

Konkretere Aussagen zur abgespeckten PlayStation 6 gibt es bislang nicht, lediglich, dass der sogenannte Canis-Chip und -RAM verbaut sein sollen. Vermutlich wird die PS6 S etwas schmaler als ihr großer Bruder, während sie auf etwas Leistung zu Gunsten eines günstigeren Preisschildes verzichten muss. Doch obwohl man meinen sollte, dass dies einen Vorteil für die Spielerinnen und Spieler darstellt, zeigt sich die Community auf Reddit derweil eher gespalten.

Community reagiert gespalten

Hier liest man Kommentare wie „Vielleicht liegt es nur an mir, aber wenn Sony eine PS6, eine PS6 S (ähnlich der Serie S) und eine tragbare PS6 herausbringt, wird das für den Durchschnittsverbraucher dann nicht extrem verwirrend sein?“. Andere Nutzerinnen und Nutzer schließen sich an: „Wenn das stimmt und die tragbare PS6 andockbar ist, verstehe ich nicht, warum es eine PS6 S geben muss.“

In weiteren Wortmeldungen zeichnet sich ein ähnliches Bild ab, hier spricht man teilweise sogar von einer schlechten Entscheidung der Verantwortlichen, sieht man die Leistungsfähigkeit der kommenden Konsolengeneration doch in Gefahr: „Es scheint, als hätte Sony überhaupt nichts aus den Fehlern der Xbox gelernt. Eine tragbare Konsole und eine schwächere, billigere Konsole als Grundlage für zukünftige Exklusivtitel werden das volle Potenzial der PS6 beeinträchtigen.“

Wie es am Ende kommt, bleibt natürlich so lange spannend, ehe Sony uns mit handfesten Informationen versorgt. Die bislang geteilten sind wie gewohnt mit Vorsicht zu genießen, immerhin handelt es sich allerhöchstens um Halbgares. Bereits zuletzt versetzte ein potenzielles Preisschild der PlayStation 6 die Community förmlich in Angst und Schrecken. So sind die Nachrichten einer günstigeren Version für die eine oder den anderen also womöglich durchaus gewünschte Neuigkeiten, die die Gedanken an den Geldbeutel beruhigen dürften.

