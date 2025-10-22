PlayStation 6: Ernüchternder Ausblick auf Sonys zukünftige Technik – „Können nicht so weitermachen wie bisher“

Wenn eine neue Konsole erscheint, so wie beispielsweise in wenigen Jahren die PlayStation 6, ist zu erwarten, dass diese ihr Vorgängermodell technisch übertrifft, und das am besten nicht zu knapp. Aber wie verlässlich lässt sich das eigentlich bewerkstelligen, wenn die technische Innovation nicht das gleiche Tempo drauf hat, wie der Releasezyklus?

Und ab wann zieht man gleich mit der menschlichen Wahrnehmung, sodass Ladezeiten nicht noch schneller als nicht wahrnehmbar werden können oder Grafik die höchstmögliche Auflösung des Auges abdeckt? Das sind Fragen, mit denen sich Sony jetzt schon beschäftigt oder zumindest beschäftigen sollte, wie ein ehemaliger Chef des Unternehmens kürzlich angemerkt hat.

PlayStation 6 muss neue Wege finden, die bessere Konsole zu sein

Die Rede ist von Shuhei Yoshida, ehemals zuständig für PlayStation Indies bis zu seinem Abschied im Jahr 2025 und zuvor Präsident der PlayStation Studios, damals noch bekannt unter dem Namen SIE Worldwide Studios. Er war zu Gast auf dem YouTube-Kanal Skill Up und hat dort in dem Friends per Second Podcast ein Interview gegeben. Dabei kam er auf die Entwicklung der Konsolentechnik zu sprechen und äußerte seine Bedenken dazu, dass in gewissen Punkten eine Hürde bestehe, beziehungsweise diese bald bestehen werde.

Hier das Video zum Podcast:

„Grafik hat fast ein Level erreicht, bei dem nicht mal ich den Unterschied bei manchen Dingen – zum Beispiel mit oder ohne Ray-Tracing – erkennen kann; es sei denn, ich sehe beides direkt nebeneinander“, erklärt er hierzu. Mit solchen Gedanken ist er nicht alleine, immerhin steht auch in Bezug auf Bildschirme und TV-Geräte schon länger die Frage im Raum, ob der Mensch den Unterschied zwischen 4K und 8K noch bedeutend erkennen kann oder nicht. Den Regler der Optik also bloß weiter hochzudrehen ist nicht unbedingt eine gute Idee.

„So wie ich das sehe – und ich habe keine Informationen über ihre [Sonys] Pläne – können sie nicht so weitermachen wie bisher. Also die Grafik-Power erhöhen und die High-End-Experience liefern“, lautet die Ansicht von Yoshida. Das sind aber natürlich nicht die einzigen Stellschrauben, an denen der PlayStation-Hersteller drehen kann. Dem war dieser sich auch schon bei der PS5 bewusst, woraus die Einführung des SSD-Speichers hervorgeht, die für Yoshida „beinah wie ein Wunder“ wirkte und „fast jedes Spiel zu einem besseren Spiel gemacht hat“.

Ob sich die nächste Generation ebenso ein Wunder aus dem Ärmel zaubern kann, oder an einem alternativen Weg zur Steigerung neben mehr Grafik-Kraft scheitert, das erfahren wir spätestens zum Release der PlayStation 6, welcher laut aktuellen Gerüchten auf das Jahr 2027 fallen soll.

