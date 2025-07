PlayStation 6: Leak enthüllt erste Specs – so ein Monster könnte die Konsole wirklich werden

Ein regelrechter Strudel aus Gerüchten rund um die PlayStation 6 zieht Konsoleros aus aller Welt aktuell immer stärker in seinen Sog. Standen jüngst noch der Preis sowie ein möglicher Veröffentlichungszeitraum im Vordergrund, wurde nun ein Leak hinsichtlich des technischen Potenzials der PS6 an die Oberfläche gespült.

Denn obwohl wir mit der PlayStation 5 und ihrer Pro-Variante aktuell bereits zwei starke Zugpferde für Sonys Spieleaufgebot vor dem Karren stehen haben, kann eine noch mächtigere Maschine selten schaden – vorausgesetzt, die Entwicklerinnen und Entwickler der Spieleschmieden wissen, die moderne Technik auch auszunutzen. Was für ein Monster die kommende Konsolengeneration tatsächlich werden könnte, zeigen die jüngsten Insider-Informationen jetzt.

PlayStation 6: Werkelt Sony an einem Monstrum? Das sagen die geleakten Specs

Völlig gleich, ob die kreativen Köpfe überhaupt für das vermutete Releasejahr der PlayStation 6 bereit sind, oder nicht: Sony dürfte sich zum Ziel gesetzt haben, auch den kommenden Konsolenkrieg für sich zu entscheiden. Was dabei auf jeden Fall hilft, ist die verbaute Technik, die wir unter der Haube der Next-Gen finden werden. Aufschluss über diese gibt nun der Channel Moore’s Law Is Dead, dessen jüngstes Video sich den PS6-Specs etwas ausführlicher widmet.

Das vollständige Video findet ihr auf YouTube:

Den Informationen von Moore’s Law Is Dead zufolge soll die PlayStation 6 mit einer semi-custom AMD APU mit Zen 6-CPU der nächsten Generation und RDNA 5 GPU-Kernen ausgestattet sein. Das Projekt hört aktuell noch auf den Codenamen Robin und soll darüber hinaus fortschrittlichstes Raytracing, maschinelles Lernen und eine grundlegend verbesserte Performance bieten, womit die PS6 zur bislang leistungsstärksten Konsole aller Zeiten avancieren könnte.

Berichten nach befänden sich die sogenannten Robin-Spezifikationen derzeit in Entwicklung und könnten sich sowohl auf die APU, an der AMD arbeitet, oder aber auf den Codenamen der PS6-Handheld-Konsole, an der ebenfalls gewerkelt werden soll, beziehen.

Einer zuverlässigen Quelle entnimmt Moore’s Law Is Dead darüber hinaus ein paar brandneue Details, die sich folgendermaßen lesen:

„Magnus“ verfügt nicht über einen 384-Bit Bus, sondern über einen 192-Bit mBus.

Der Magnus-GPU-Chip ist ein 3nm RDNA 5 „AT2“ und wird auch in Desktop-GPUs zum Einsatz kommen.

AT2 erreicht bis zu 70 CU (Compute Units, also Recheneinheiten), aber es wird erwartet, dass Magnus 68 CU erzielen wird.

(Compute Units, also Recheneinheiten), aber es wird erwartet, dass erzielen wird. Da Magnus AT2 mit Client Desktop teilt, habe man nun den Eindruck, dass Magnus entweder eine Xbox-Konfiguration oder möglicherweise etwas für Valve ist.

oder möglicherweise ist. Man wisse, dass AMD derzeit die APUs „Robin“ und „Robin+“ entwickelt, die zur gleichen Produktfamilie gehören wie „Oberon“ (Launch-PS5) und „Oberon+“ (PS5 6nm). Außerdem seien Oberon und Robin beide Figuren in Shakespeares Ein Sommernachtstraum, weshalb es als wahrscheinlich gilt, dass Robin entweder die PS6 ist oder vielleicht sogar der tatsächliche Codename für einen PS-Handheld.

in Shakespeares Ein Sommernachtstraum, weshalb es als wahrscheinlich gilt, dass Robin entweder die PS6 ist oder vielleicht sogar der tatsächliche Codename für einen PS-Handheld. Auch eine „Orion“-Hochleistungs-APU bei AMD sei bekannt, die für die PlayStation, Xbox oder Valve gedacht sein könnte.

bei AMD sei bekannt, die für die PlayStation, Xbox oder Valve gedacht sein könnte. Wenn Magnus eine Xbox und Robin die PS6 ist, scheint es wahrscheinlich, dass Sony die nächste Generation nach Microsoft auf den Markt bringen wird.

und ist, scheint es wahrscheinlich, dass Sony die nächste Generation auf den Markt bringen wird. „Canis“ soll ein weiterer APU-Codename sein, der für Microsoft entwickelt wird.

Selbstverständlich solltet ihr die vermeintlichen Neuigkeiten mit einer Prise Vorsicht genießen, zumindest solange Sony noch keine offizielle Bestätigung für die vermuteten Specs liefert. Dennoch scheint schon jetzt festzustehen, dass die PlayStation 6 ein Technikwunderwerk werden könnte, das Leistung und Grafik revolutionieren dürfte.

