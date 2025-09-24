PlayStation 6: Erstes exklusives Spiel jetzt ganz offiziell enthüllt – „Ich liebe es“

Obwohl die Veröffentlichung der PlayStation 6 noch einige Jahre in der Zukunft liegt, stellen sich nicht nur Fans so langsam, aber sicher auf die kommende Konsolengeneration aus dem Hause Sony ein. Auch Entwicklerinnen und Entwickler, ebenso wie Publisher und Peripheriehersteller, bemühen sich bereits darum, sich bestmöglich für den Launch der Next-Gen aufzustellen.

Tatsächlich wurde nun sogar ein ganz bestimmter Videospielvertreter, der auf der PS6 sein Debüt feiern soll, der Weltöffentlichkeit vorgestellt. Und hinter diesem steckt kein Geringerer als Death Stranding- und Metal Gear-Mastermind Hideo Kojima höchstpersönlich. Eben jener gewährte uns jüngst einen kleinen, aber feinen Ausblick auf das allererste First Party-Spiel für die PlayStation 6.

PlayStation 6: Der erste Exklusivtitel hört auf den Namen…

Physint! Dies war zwar bereits seit dem vergangenen Jahr in Stein gemeißelt, allerdings erfolgte erst jetzt die hochoffizielle Enthüllung des Action-Spionage-Thrillers, der vor allem Fans von Kojimas legendären Metal Gear-Werken gefallen dürfte. Schon in der Vergangenheit sprach man bei Physint von einem Spiel, welches für die PlayStation 6 entwickelt werden würde und sich „modernster Technologien“ sowie der „besten Talente rund um den Globus“, sowohl aus der Film- als auch der Videospielbranche bedienen solle.

Noch zu Beginn des Jahres erklärte Kojima-san, der Release des Titels läge ohnehin noch gute fünf bis sechs Jahre in der Zukunft. Doch unabhängig davon verriet der gefeierte Spieleschöpfer nun im Rahmen seines Beyond The Strand-Showcase, in welchem man zehn Jahre des Bestehens von Kojima Productions feierte, worauf wir uns mit Physint einstellen sollten. Darüber hinaus durften wir einen ersten, zaghaften Blick auf das Next-Gen-Game werfen, womit uns gleichermaßen ein ebenso winziger Ausblick darauf, welch grafischen Glanz die PlayStation 6 verspricht, gewährt wurde.

Zu sehen auch in einem Twitter-Post von @Genki_JPN:

Selbstredend befindet sich Physint nach wie vor in einem noch sehr frühen Stadium der Entwicklung, sodass nicht viel mehr als einige probeläufige Gesichtsanimationen präsentiert wurden. Doch bereits in diesen spiegelt sich geballte Grafikpower wider, wirkt das gezeigte Material doch überaus lebensecht. Abgesehen davon wurde uns ein eigenes Poster für das Spiel serviert, welches sogar Game Awards-Gründer Geoff Keighley über seinen Twitter-Account repostete. Darauf zu sehen: Ein bewaffneter Mann vor einigen Wolkenkratzern im Hintergrund, darüber der Slogan „Here Comes the Feeling“.

Doch damit nicht genug: Auch drei Namen des Casts, der an Physint mitwirkt, wurden bekanntgegeben. Hier versammelt Kojima wieder einmal das ganze Talent Hollywoods unter einem Dach, stehen mit Charlee Fraser, Don Lee und Minami Hamabe doch bereits bekanntere Schauspielende vor der Linse. Fans freuen sich unter den Twitter-Posts in Scharen, heißt es hier beispielsweise „Dem steht Snake auf die Brust geschrieben … und ich liebe es“. Andere sehen eine Mischung aus Metal Gear und Dishonored in dem Teaser. Zuletzt wurde ein möglicher Launch-Titel der PlayStation 6 geleakt, dem mit eben soviel Spannung begegnet wird.

