PlayStation 6: Erwarteter Preis laut brandneuem Leak enthüllt – so günstig könnte die Konsole wirklich werden

Die PlayStation 6 entwickelt sich mehr und mehr zum heißesten Gesprächsthema der Gaming-Welt. Kein Wunder: Die Nintendo Switch 2 ist seit einigen Wochen auf dem Markt und auch GTA 6 erscheint in absehbarer Zeit. Somit sichert sich Sonys Spielekonsole das strahlende Spotlight und regt Fans wie Branchenexpert*innen zum Spekulieren an.

So kommt es auch, dass sich jüngst ein Insider zur nächsten Konsolengeneration des japanischen Herstellers geäußert hat. Doch nachdem bereits der vermutete Releasezeitraum sowie die technischen Spezifikationen im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit standen, widmet man sich dieses Mal einem weiteren, nicht minder spannenden Diskussionspunkt: Dem erwartbaren Preis, der für die PS6 aufgerufen werden könnte.

PlayStation 6: Das vermutete Preisschild überrascht – das sagt nun ein Insider

Allein von ihren zuletzt geleakten Specs ausgehend dürfte die PlayStation 6 die bislang mächtigste Spielekonsole aller Zeiten werden – davon gehen aufmerksame Beobachter*innen ebenso wie Leaker*innen und Expert*innen bisweilen zumindest aus. Doch ist dies auch gleichbedeutend mit dem möglichen Umstand, dass sie zur teuersten der bis dahin jemals veröffentlichten Daddelkisten avanciert? Immerhin will sich Sony die taufrische Technik ja auch entsprechend hochpreisig zu stehen kommen lassen, oder liegt dem tatsächlich eine fehlerhafte Annahme zu Grunde?

Dies lässt nun zumindest ein aktueller Einblick seitens des YouTube-Kanals Moore’s Law Is Dead, der regelmäßig über brandaktuelle Themen wie Gerüchte aus der Welt der Videospiele und der Technik berichtet, vermuten. So auch dieses Mal, widmet man sich im jüngsten Video doch Sonys Next Gen-Konsole, die ganze drei Mal schneller agieren soll als ihr Vorgänger – und das bei einem geringeren Stromverbrauch und verbesserten Features wie Raytracing. Sogar von einer Abwärtskompatibilität ist im Rahmen der geleakten PlayStation 6-Specs die Rede, doch ein weiteres Detail dürfte Fans sogar noch mehr interessieren.

Das komplette Video von MLID findet ihr hier:

Display content from YouTube An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von YouTube der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

So enthüllt man seitens Moore’s Law Is Dead nämlich, dass die PlayStation 6 mit einem radikal günstigen Preisschild von Sony versehen werden könnte, mit welchem sie sogar weniger kosten würde als die PlayStation 5 zu ihrer Markteinführung vor einigen Jahren oder die jüngst gelaunchte PS5 Pro-Variante, die mit stolzen 800 Euro zu Buche schlägt. Laut der Aussagen sei ein Preis von 500 bis 700, mehr aber 600 US-Dollar völlig plausibel. Auch der Handheld könnte günstiger werden als viele Fans fürchten, wird hier doch ein Preis von 400 bis 500 US-Dollar aufgerufen, mit dem man in direkte Konkurrenz zur Nintendo Switch 2 gehen könnte.

Auch spannend: PlayStation 6: Releasejahr laut brandneuem Leak bereits bekannt – „klingt großartig“

Eine abgespeckte Version sei ebenfalls vorstellbar, für die sogar nur 299 US-Dollar veranschlagt werden könnten. Selbstverständlich handelt es sich hierbei um reine Zukunftsmusik, denn von offizieller Seite aus herrscht selbstredend Stillschweigen zu allem, was die neue Spielekonsole aus dem Hause Sony anbelangt. Zumindest fast, denn jüngst plauderte der Lead System Architect hinter der PS4 und der PS5 darüber, wie man mit der PlayStation 6 Leistung und Grafik revolutionieren wolle.

Quellen: YouTube / Moore’s Law Is Dead