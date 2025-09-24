PlayStation 6: Fans drehen durch – dieses Exklusiv-Spiel könnte alles wegblasen

Erst gerade eben wurde mit Physint der neue neueste Hideo Kojima-Streich der Weltöffentlichkeit präsentiert – und schon überbietet sich die anhängige Fan-Community mit allerlei Spekulationen. Dabei wurde Freunden von Metal Gear Solid, Death Stranding & Co. bislang nur ein winzig kleiner Einblick gewährt, was mit dem Action-Spionage-Thriller von Kojima Productions für eine PlayStation 6 zu erwarten ist.

Das hält an Spekulationen interessierte Spieler*innen natürlich kein bisschen davon ab, sich am Artwork zum geistigen Metal Gear-Nachfolger auszutoben. Dabei spielt den Spekulant*innen in die Hände, wenn der vermeintliche Protagonist Ähnlichkeit mit einem Schauspieler aus Hollywoods allererster Reihe aufweist.

Physint auf der PlayStation 6 – und Stars & Sternchen im Spiel?

Wer auf das jüngere Schaffen eines Hideo Kojima zurückblickt, wird mit einem augenfälligen Umstand konfrontiert: Die Begeisterung der Videospiel-Legende für Popkultur allgemein und Hollywood-Filme speziell, hat längst ihren Niederschlag gefunden – genauer mit Auftritten von Mads Mikkelsen (Another Round, Star Wars: Rogue One) oder Léa Seydoux (Blue is the Warmest Colour, Dune: Part Two) in den Death Strading-Spielen. Kein Wunder also, wenn Kojima-Fans gerade auf den Robert Pattinson-Zug aufspringen, beim kommenden PlayStation 6-Titel:

Ein Twitter-Posting zu den Spekulationen:

Display content from Twitter An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Twitter der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Bevor ihr zusammenzuckt – egal, ob vor Freude oder Erschaudern: Es handelt sich zum Zeitpunkt jetzt um nicht mehr, denn Fan-Mutmaßungen. Diese fußen einerseits auf dem weniger stabilen Fundament, dass der männlich aussehende Charakter mit dem Stehkragen, so zu sehen im Physint-Artwork oben, äußerlich Ähnlichkeit mit einem Herr Pattinson aufweisen soll. Andere wiederum unterstellen dem mysteriös ausgeleuchteten Charakter eine starke Ähnlichkeit mit Schauspieler Eddie Redmayne (The Danish Girl, Fantastic Beasts and Where to Find Them). Und tatsächlich: Bei genauerem Hinsehen ähneln Redmaynes Gesichtszüge jenen aus dem Artwork.

Lesetipp: Erstes exklusives PlayStation 6-Spiel ganz offiziell enthüllt

Andererseits sind die Fan-Spekulationen zu Robert Pattison (Mickey 17, The Batman) im kommenden PlayStation 6-Knüller nicht ganz unbegründet. Immerhin sind der Videospiel-Mogul und das Hollywood-Sternchen schon vor einiger Zeit auf dem Filmfestspiel in Cannes aufeinandergetroffen. Bereits damals wurde heiter gemunkelt, Pattison würde die Hauptrolle in Physint übernehmen. Inwiefern sich solche Prognosen bewahrheiten, oder doch nur bloßes Wunschdenken bleiben, ist Zukunftsmusik.

Bis sich der Release eines Physint auf der PlayStation 6 anschleicht, dürfte noch reichlich Zeit verstreichen. Mit der Veröffentlichung des Action-Spionage-Thrillers ist schließlich frühestens im Jahre 2030 zu rechnen – eine amtliche Wartezeit, die Geheimgent*innen aber bestens mit 007: First Light werden überbrücken können, wenn geschüttelt, nicht gerührt wird.

Quellen: Twitter / @realradec, @JakeyAttires, @Justins_Quest