PlayStation 6 gar nicht nötig? Bekannter Entwickler stellt nächste Konsole infrage

Viel wird über die PlayStation 6 schon gemunkelt und gemutmaßt, dabei ist noch nicht einmal klar, in welchem Jahr die Konsole kommen soll. Wie groß wird der technische Sprung sein und was kostet die Next-Gen uns überhaupt?

Schaut man auf die Abstände zwischen den letzten Konsolengenerationen und den grafischen und leistungsmäßigen Fortschritt, ist es schwer vorstellbar, dass die nächste Konsole von Sony – oder das Pendant von Microsoft – noch vor 2028 rauskommt. Auch von Entwickler*innenseite gibt es zum Teil Zweifel an der Notwendigkeit von PS6 und Co.

Kein Bedarf an PlayStation 6? „Die Leute sind glücklich“

In einem Interview mit Feed4Gamers brachte zum Beispiel Naoki Yoshida, Game Director von Final Fantasy 14, dem populären MMOPG-Ableger der traditionsreichen Reihe, seine Gedanken dazu zum Ausdruck. Auf der einen Seite wolle er das Spiel, das schon den Transfer von PlayStation 4 auf die aktuelle Konsolengeneration hinter sich hat, „möglichst vielen Fans zugänglich machen. Wenn es also mehr Plattformen gibt, wollen wir an Möglichkeiten arbeiten, das Spiel auch auf diesen anzubieten.“

Auf der anderen Seite – und da bezieht er auch die Nutzer*innenperspektive mit ein – sehe er „nicht wirklich den Bedarf, neue Hardware zu entwickeln“. Das Angebot, welches für Gamer*innen derzeit besteht, habe eine hohe Qualität und sei mehr als zufriedenstellend. „Die Leute haben die Xbox Series X, die PS5 und die Nintendo Switch 2 und sie sind glücklich damit“, so Yoshida alias Yoshi-P.

Lesetipp: Kommt dieser Titel zum Launch der PlayStation 6?

Auch der Preis spiele dabei eine nicht unwichtige Rolle. „Ganz ehrlich, aus Spieler*innenperspektive ist neue Hardware einfach viel zu teuer.“ Als Maßstab: Die PlayStation 5 Pro kostet derzeit – je nach Anbieter – über 700 Euro, der kommende Handheld Xbox Rog Ally fängt bei 599 Euro an, auch über die Preise der Switch 2 wurde sich schon moniert.

Dass die nächsten Konsolen dann einst Schnäppchen werden, ist schwer vorstellbar, auch wenn ein Insider schon herausgefunden haben will, dass die PlayStation 6 in Vergleich überraschend günstig werden könnte. Und wer weiß – vielleicht sieht die Spielewelt auch in zwei, drei Jahren ganz anders auch, sodass sogar Yoshida der neuen Konsolengeneration positiv entgegen blickt.

Quelle: Feed4Gamers