PlayStation 6: So will man Leistung und Grafik auf ein neues Level bringen – „das ist nicht bloß Theorie“

Dass Sony bereits fleißig an der PlayStation 6 schraubt, ist ein offenes Geheimnis: Der Release der PS5 ist schließlich schon fünf Jahre her und die Zukunft schläft nicht.

Bis zu einer offiziellen Ankündigung dürfte es natürlich noch dauern, und viele munkeln, dass die aktuelle Generation die längste in der Videospielhistorie werden könnte. Denn um ein neues Gerät zu legitimieren, muss sich Sony mit der PlayStation 6 schon wirklich etwas einfallen lassen. Wie das klappen soll, dazu gibt es jetzt erste Infos.

PlayStation 6: Details zur Zusammenarbeit mit AMD enthüllt

Jack Huynh von AMD ging auf Twitter nämlich tief ins Detail, woran man zusammen mit Sony, konkreter Mark Cerny (der Lead System Architect der PS4 und 5) werkelt. Die PlayStation 6 erwähnt er zwar nicht direkt, es dürfte aber klar sein, wofür man an derart neuartiger Technik feilt. Konkret geht es dabei um das Projekt Amethyst, das man bereits vor einer Weile als Zusammenarbeit zwischen AMD und Sony vorgestellt hat.

Hier seht ihr die beiden Entwickler:

Huynh erklärt, dass man sich dabei vor allem auf Grafik und Gameplay-Innovationen konzentrieren möchte und das durch zwei konkrete Ziele vorantreibt. Man wolle „eine Architektur designen, die speziell für Arbeiten mit maschinellem Lernen in Gaming optimiert wird.“ Und „hochqualitative neurale Netzwerke entwickeln, die die Grenzen von Real-Time-Grafik in Spielen verschieben.“

Dabei hält sich Huynh nicht mit Versprechungen zurück: „Das ist nicht bloß Theorie – es ist eine gemeinsam geschaffene Realität. Von Hardware-Durchbrüchen bis zu Software-Fortschritten liefern wir smartere, effizientere Lösungen wie Super Resolution in FSR4 und ebnen jetzt den Weg für maschinelles Lernen in den Bereichen Frame Generation und Ray Generation in FSR Redstone.“ Das sei sogar „erst der Anfang“, wie er stolz verkündet.

Welche Auswirkungen diese Technologien am Ende wirklich darauf haben, wie Spiele auf der PlayStation 6 aussehen und laufen werden, bleibt natürlich abzuwarten. Bislang sind schließlich weder Konsole noch etwaige Titel enthüllt, Sony fokussiert sich derzeit noch auf das schneeweiße Vorgängermodell. Dass die Grafiksprünge seit der PS3 bis zur PlayStation 5 aber deutlich höher sind, als häufig lamentiert, das beweist aktuell ein exklusiver Blockbuster.

