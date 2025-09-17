PlayStation 6: Möglicher Launch-Titel jetzt geleakt – dieser Kracher könnte wirklich kommen

Nachdem die aktuelle Konsolengeneration schon ein gutes halbes Jahrzehnt auf dem Markt ist, wächst der Wunsch langsam aber sicher nach einem neuen System aus dem Hause Sony. Die PlayStation 6 wird bereits von vielen Fans sehnlichst erwartet, dürfte allerdings noch ein paar Jahre auf sich warten lassen.

Bereits im Vorfeld wird praktisch jeder Fetzen an Informationen dankend angenommen, während das Interesse natürlich allem voran dem potenziellen Preis, einem möglichen Releasezeitraum oder den technischen Spezifikationen der PS6 gilt. Doch nun spricht ein frisches Gerücht über einen Titel, der zum Launch auf die neue Konsolengeneration kommen könnte – und entfacht damit leidenschaftliche Diskussionen.

PlayStation 6: Vergesst Astro Bot, God of War und Co. – Für den Launch könnte Insomniac kochen

Logisch: Wenn eine neue Konsolengeneration auf den Markt kommt, müssen vor allem die exklusiven Launch-Titel die Verkäufe befeuern. Andernfalls herrscht Unsicherheit unter der möglichen Kundschaft und es stellt sich die Frage, wofür man die heiße Hardware überhaupt benötigt. Doch obwohl Anhänger des japanischen Technikriesen mit Astro Bot, einem neuen God of War oder der sehnlichst herbeigewünschten Fortsetzung der The Last of Us-Reihe genügend Namen auf der Wunschliste stehen haben dürften, bringt sich nun ein Titel für die PlayStation 6 ins Gespräch, der auf ebenso lauten Jubel stoßen dürfte.

Die Rede ist von Insomniac Games‘ lange vermutetem Venom-Spin-off, welches jüngsten Gerüchten zufolge zum Start der Next-Generation aus dem Hause Sony in den virtuellen Ladenregalen ausliegen könnte. Schon kurz nach der Veröffentlichung von Marvel’s Spider-Man 2 deutete das Studio an, man sei an einem Ableger mit dem pechschwarzen Alien interessiert, ehe die Existenz eines solchen Projekts dann nach einer Ransomware-Attacke im Jahre 2023 auf den Entwickler bestätigt wurde. Seitdem herrschte jedoch Funkstille seitens Insomniac, was die Frage zulässt, was eigentlich aus dem Spin-off mit Venom geworden ist.

Twitter-Account REDACTEDSpider zufolge, der sich auf Marvel-Leaks spezialisiert hat, lebt dieses sehr wohl weiter. „Es sieht so aus, als würde Insomniac einen ähnlichen Veröffentlichungszyklus wie bei den vorherigen drei Marvel-Titeln wiederholen: Marvel’s Wolverine, Marvels’s Venom, Marvel’s Spider-Man 3“, so heißt es im entsprechenden Post. „Venom sollte ursprünglich vor Wolverine erscheinen, aber das hat sich offenbar geändert. Wir sollten tatsächlich noch in diesem Jahr einen Trailer zu Wolverine bekommen“, so weiter. Auch, wenn es keine handfesten Hintergründe für die Aussagen gibt, wurden sie noch einmal von MP1ST in einem Exklusivbericht bestätigt.

Veranschlagt wird 2027 als mögliches Erscheinungsjahr für den Venom-Ableger, allerdings ist auch dies eher als vage Vermutung zu betrachten. Zieht man nun den Umstand in Betracht, dass auch die PS6 womöglich 2027 oder wenig später erscheint und zählt eins und eins zusammen, erschließt sich die Möglichkeit, dass Insomniac schon jetzt an einem der gefragtesten Titel zum Launch der kommenden Konsolengeneration arbeiten könnte. Derweil bereitet ein weiterer brandneuer Bericht zur PlayStation 6 den Fans jetzt eher Sorgen statt Freude.

