PlayStation 6: Möglicher Launch-Titel spaltet jetzt die Fans – „Ich wäre schockiert“

Auch, wenn die Veröffentlichung der kommenden Konsolengeneration noch mindestens ein paar Jahre in der Ferne liegt, hält dies Fans keineswegs davon ab, bereits jetzt wie wild über die PlayStation 6 zu diskutieren. Doch damit nicht genug, mehr und mehr rücken auch die potenziellen Titel, die dem Ruf der Next-Gen folgen, in den Fokus.

Zwar gibt es bislang weder konkrete Auskünfte zu Sonys System selbst, noch zu den Spielen, die es auf der PS6 geben könnte – bei einem möglichen Vertreter scheiden sich allerdings schon im Vorfeld die Geister. Jüngste Spekulationen befeuern die Annahme, dass der kommende Teil eines durchaus beliebten Franchise es zum Launch auf die sechste PlayStation schaffen könnte. Die Rede ist von der renommierten Rennspielreihe Gran Turismo und ihrem achten Ableger.

PlayStation 6: Startet Gran Turismo 8 mit der kommenden Konsolengeneration durch?

In den gerade frisch aufkeimenden Spekulationen in den Foren von ResetEra hat sich Gran Turismo 8 bereits zum brandheißen Gesprächsthema gemausert, auf dem nicht nur die Augen der Franchise-Fans ruhen. Auch jene, die sich bereits Jahre vor der eigentlichen Veröffentlichung der PlayStation 6 für die Games, die gemeinsam mit ihrem Launch an den Start gehen, interessieren, wohnen den Diskussionen bei. Die große Frage hier: Fällt GT8 noch in die Generation der PS5, oder können wir eher zum PS6-Launch mit dem Titel rechnen?

Bereits 2023 angekündigt, wartet die beliebte Rennsimulation nach wie vor auf den bevorstehenden Getriebewechsel. Doch seitdem wurde der Tank seitens Publisher und Entwickler nicht angerührt und der Kilometerzähler steht still, denn einen konkreten Releasetermin gibt es bislang nicht. Ein Umstand, der die Gerüchteküche natürlich umso mehr befeuert und es durchaus realistisch erscheinen lässt, dass wir uns noch mindestens zwei weitere Jahre gedulden müssen.

Auch spannend: PlayStation 6: Leak enthüllt erste Specs – so ein Monster könnte die Konsole wirklich werden

In diesem Zeitraum zumindest bewegt sich der vermutete Releasezeitraum der PlayStation 6: Letzten Insider-Informationen zufolge soll Sony für das vierte Quartal des Jahres 2027 mit der Einführung der Next-Generation planen – natürlich ebenfalls unter dem Vorbehalt, dass es sich hierbei höchstens um halbgare Leaks handelt. Dennoch glauben den Wortmeldungen von ResetEra-User*innen zufolge genügend Fans, dass Gran Turismo 8 erst dann grünes Licht bekommt. Die Umfrage ergibt, dass sich 62,4 Prozent der Teilnehmenden sicher sind, dass es sich bei GT8 um einen PS6-Launch-Titel handelt, während die restlichen 37,6 Prozent mit einem vorherigen PS5-Release rechnen.

Während so manche Nutzerin und so mancher Nutzer witzelt, und sich für keine der beiden Optionen entscheiden will, schätzen andere, dass es Gran Turismo 8 so oder so auf beide Konsolen schaffen wird. Wieder andere Wortmeldungen lassen einen verhalteneren Ton anklingen, heißt es hier doch: „Das ist nur meine Prognose. Ich wäre schockiert, wenn die PS6 in zwei Jahren herauskäme. Fans denken immer, dass Dinge früher herauskommen, als sie es tatsächlich tun.“ Hinsichtlich der PlayStation 6 herrscht derweil aber sogar Sorge, Sony könnte in einem bestimmten Punkt enttäuschen.

Quellen: ResetEra